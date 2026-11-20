SAN SALVADOR.- Dos militares del contingente de 2.000 efectivos desplegado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en Haití murieron mientras manipulaban material explosivo, informó este viernes la Fuerza Armada de El Salvador.
Las primeras bajas se produjeron durante labores con explosivos, mientras las tropas mantienen operaciones contra las pandillas en Puerto Príncipe
SAN SALVADOR.- Dos militares del contingente de 2.000 efectivos desplegado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en Haití murieron mientras manipulaban material explosivo, informó este viernes la Fuerza Armada de El Salvador.
Se trata de las primeras muertes conocidas entre los integrantes de las tropas que llegaron a la isla a finales de octubre para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados tras un ataque de pandilleros en Puerto Príncipe.
Sin embargo, la misión amplió sus objetivos para incluir operaciones contra las poderosas bandas criminales que mantienen bajo amenaza al país caribeño. Otros dos militares salvadoreños resultaron heridos por la explosión, según el reporte oficial.
"Cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por detonaciones mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos. Dos perdieron la vida", informó la Fuerza Armada a través de su cuenta en X, sin revelar las identidades de las víctimas.
El Salvador y Haití suscribieron un acuerdo de cooperación cuyos alcances permanecen bajo reserva, pero que podría permitir prolongar la presencia de efectivos salvadoreños en el país más empobrecido de América Latina.
El despliegue fue impulsado por Bukele, quien el jueves afirmó que sus tropas están dando una "lección" a las pandillas haitianas mediante las operaciones de seguridad.
No obstante, el mandatario ha sostenido que retirará a los militares una vez que logren rescatar a los cuatro aerotécnicos desaparecidos tras una emboscada perpetrada el 18 de octubre.
Desde su llegada a Haití, las fuerzas salvadoreñas han participado en operaciones contra las estructuras criminales que mantienen amplias zonas del territorio bajo su influencia.
Entre sus acciones figura la destrucción de instalaciones utilizadas por dos pandillas, además del establecimiento de una base operativa en un estadio de fútbol recuperado por la policía local.
FUENTE: Con información de AFP