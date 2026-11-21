Españoles hacen cola frente al Consulado de España en Miami para ejercer el voto.

MIAMI.- El electorado español en acude a las urnas para votar unos 350 representantes al Congreso de los Diputados que, a su vez, tendrá la tarea de elegir el presidente del Gobierno español, y el Consulado de España en Miami convoca a sus nacionales a concurrir a la sede consular para depositar el voto.

Además, los españoles votan 266 representantes al Senado nacional de España, que, junto al Congreso de los Diputados, comparte el poder legislativo de la Nación.

MUNDO España suspende derecho al voto de quienes obtuvieron nacionalidad por ley de nietos

A diferencia de otros países, donde el electorado vota directamente legisladores y presidentes, en España existe democracia parlamentaria y el partido político que obtenga más legisladores, sumando aliados de otras agrupaciones si es necesario, nombra presidente del Gobierno.

De esta manera, quienes estén inscritos en el registro de electores residentes ausentes (CERA) reciben la documentación por correos y pueden dirigirse a la representación diplomática española para ejercer el voto.

Tenga en cuenta que si no está inscrito en el censo de alguna comunidad o ciudad autónoma, NO puede votar.

¿Quiénes pueden votar en el Consulado español en Miami?

Los españoles mayores de edad (18 años), residentes en Florida, Carolina del Sur o Georgia que estén inscritos en el censo de electores residentes ausentes (CERA).

¿Cuándo puede votar?

Hay voto en urna en el Consulado: Sin necesidad de cita previa, pero dentro del horario establecido, pueden acudir al Consulado, situado en 2655 S Le Jeune Rd, Coral Gables, para entregan los sobres con las boletas incluidas en los siguientes horarios:

Sábado 21 y domingo 22 de noviembre: 9:00 a 14:00 horas.

Lunes 23 a miércoles 25 de noviembre: 9:00 a 18:00 horas.

Jueves 26 de noviembre: 9:00 a 16:00 horas.

Si recibió las papeletas y sobres en casa, siga las instrucciones impresas y vaya con el voto listo para ahorrar tiempo.

Si no recibió las papeletas y sobres en casa, el Consulado proveerá las papeletas oficiales, sobres de votación y sobres de envío a la Junta Electoral.

Recuerde, cada papeleta significa una lista de un partido político en específico, por lo que solo debe colocar una papeleta en el sobre.

No olvide llevar el pasaporte español o el Documento Nacional de Identidad (DNI) en vigor.

En este apartado puede obtener información detallada sobre el proceso electoral.

Ley de Nietos

Quienes obtuvieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, podrán entregar su voto en una urna separada a la del resto de electores. Sus papeletas serán enviadas a España por separado y quedarán sujetas a la espera de una resolución judicial final. Hasta ahora, el Tribunal Supremo mantiene suspendido el voto de 163.000 nacionalizados.

Elecciones

“Este proceso electoral es muy importante porque muchísimos españoles necesitamos un cambio. Necesitamos que el Gobierno cambie después de ocho años de un desastroso de Pedro Sánchez”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Juan José Núñez, representante de la agrupación política española Partido Popular (PP) en Miami.

“Temas como [la invasión de migrantes a] Ceuta, que no es capaz de defender la soberanía nacional y se va de vacaciones; temas como corrupción, de corrupción de su partido [PSOE], corrupción de su familia, corrupción del Gobierno, el problema de la vivienda. No ha hecho nada en ocho años con la vivienda. Y así se ha demostrado en el debate que hubo con Alberto Núñez Feijóo (PP). Se ha demostrado que no tiene razones, no tiene motivos, no tiene forma de defenderse de todo el descontrol y desgobierno que ha hecho Sánchez”, subrayó.

Luego resaltó: “Aquí, en el Consulado de España en Miami, vemos que estamos votando masivamente, y eso da un síntoma de que la gente lo que quiere realmente es votar y que se lo escuchen. Mucha gente quiere un cambio”.

“Votemos. Hago un llamamiento masivo a la votación desde este sábado 21 al jueves 26. Que vengan a los consulados españoles. Que vengan con tiempo, porque hay mucha gente que quiere votar”, añadió.