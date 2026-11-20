El jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer (i) saluda al Secretario de Estado, Marco Rubio (archivo).

El régimen castrista de La Habana liberó a una ciudadana estadounidense que estuvo detenida por casi una década, informó el viernes el Departamento de Estado.

Alina López fue liberada en septiembre, pero el hecho se mantuvo en reserva en medio de la fuerte presión que ejerce Washington sobre la dictadura cubana con nuevas sanciones.

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Según la cadena CNN, que dio a conocer la liberación, dijo que Washington fletó un avión hacia La Habana para trasladar a López a Estados Unidos.

"Celebramos el regreso de Alina López a Estados Unidos en septiembre", declaró un portavoz del Departamento de Estado, y recalcó que la liberación se produjo "sin ningún intercambio".

Su condena desencadenó protestas internacionales

El portavoz declinó ofrecer más detalles por respeto a la privacidad de López.

La mujer es una educadora que regresó a Cuba en enero de 2017 por insistencia de su exesposo y fue condenada por un tribunal militar a 13 años de prisión por presuntos cargos de espionaje, según la Fundación James Foley, que trabaja para lograr el retorno de estadounidenses "detenidos injustamente" en el extranjero.

Su caso desencadenó protestas internacionales, entre ellas la de la ONU. Alina López fue liberada por primera vez en 2022, aunque tenía prohibido salir del territorio cubano. Posteriormente, fue encarcelada de nuevo en 2023.

"Alina tiene necesidades médicas urgentes que se agravan sin el tratamiento que necesita en Estados Unidos", señaló la fundación en su sitio web.

FUENTE: Con información de AFP.