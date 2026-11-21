MIAMI.- Los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y del Senado de Florida, pero perdieron la supermayoría en las elecciones del 3 de noviembre. La nueva Legislatura, instalada el martes 17 de noviembre en Tallahassee, deberá negociar más entre partidos, según los legisladores de Miami-Dade entrevistados. En la agenda figuran temas cruciales como la implementación de Enmienda 3, el costo de vida, los seguros, la educación y la seguridad pública.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con los representantes republicanos Juan Carlos Porras y Tom Fabricio, y con la demócrata Gloria Romero Roses, el mismo día de la sesión de organización tuvo lugar. Los tres coinciden en que el trabajo legislativo sigue, pero con otras reglas de juego.

Distribución de escaños

Antes de las elecciones, los republicanos tenían 82 escaños en la Cámara de Representantes, los demócratas 34 y había cuatro vacantes. Ahora la Cámara, de 120 miembros, queda con 70 representantes republicanos y 50 demócratas.

En el Senado estatal, de 40 miembros, los resultados no oficiales proyectan 25 republicanos y 14 demócratas, con un escaño vacante que se cubrirá en una elección especial.

La supermayoría

La supermayoría equivale a dos tercios de cada cámara. Es decir, 80 escaños en la Cámara y 27 en el Senado. Según la Constitución de Florida, esos dos tercios permiten anular el veto del gobernador, abrir un juicio político desde la Cámara y saltarse la regla que obliga a leer cada proyecto legislativo en tres días distintos.

Fabricio explicó el efecto práctico de esa última regla. "Con la supermayoría, el proyecto se puede presentar, se le pueden hacer las preguntas, y después el mismo día se puede hacer el debate y se puede cerrar y tener el voto", dijo. "Sin la supermayoría, la presentación de un proyecto va a ser sobre dos días, en vez de un día".

Para el legislador, abogado de profesión, ese cambio "va a alargar el proceso un poco", pero no lo considera un problema grave. "Si vamos a debatir, vamos a debatir", afirmó.

Porras señaló otra consecuencia de no alcanzar al supermayoría. "No podemos anular un veto al gobernador, pero creo que tengamos ese problema con el próximo gobernador", dijo, en referencia al gobernador electo Byron Donalds.

Senado y Congreso de Florida, antes y después de las elecciones 2026. CMP/IA

Cada legislador cuenta

"Nuestro trabajo como legisladores sigue igual, pero hay que colaborar mucho más", admitió Porras, recién reelegido. A su juicio, ahora "adquiere mucha más importancia en cada representante republicano, debemos trabajar más y estar en la misma página”.

Afirmó que “debemos centrarnos en los problemas que les preocupan a los votantes. Por ejemplo, la enmienda 3, que es el tema más importante para los próximos dos años”.

No obstante, reconoció que “Tallahassee nunca ha sido como Washington. Nosotros hemos colaborado con los dos partidos cada año, con supermayoría o sin ella", afirmó. Añadió que "el pueblo del estado habló" y que hay que respetar esa decisión. También dijo que los republicanos deben "regresar a los valores y los principios conservadores" que los llevaron al poder.

Menos es mejor

Fabricio ve un lado positivo en tener menos escaños. Según explicó, una bancada muy amplia incluye distritos "más azules" o "púrpura", con intereses distintos. "Tenemos una casa más pequeña ahora con 70 miembros", dijo, y con ella "normalmente no hay tantas diferencias en los miembros".

El representante recordó las divisiones de los últimos dos años entre la Cámara, entonces presidida por Daniel Pérez, y el gobernador Ron DeSantis. Dijo que no espera que se repitan entre el nuevo presidente de la Cámara, Sam Garrison, y Donalds. "Estamos en una 'honeymoon', la luna de miel", afirmó.

Sobre la mayor presencia demócrata en los comités, Fabricio dijo que "van a darle voz a sus asuntos y es bueno, porque esto le sirve al estado". Pero dejó clara su posición: "Yo soy republicano. Yo creo que sería ideal si todos fuéramos republicanos, pero eso no es posible".

Demócratas: “menos teatro político"

Para la demócrata Romero Roses, el resultado electoral es "un mensaje muy claro" de los floridianos. "Quieren ver más resultados y menos teatro político", dijo. Recordó que en la legislatura anterior hubo que convocar a sesión varias veces porque la propia mayoría republicana no lograba acordar el presupuesto ni la Enmienda 3.

"El gobierno dividido algunas veces es más efectivo, porque hay que alcanzar compromisos", afirmó. Aclaró que su bancada está preparada "para trabajar, colaborar", pero no significa aceptar todo lo que propongan el gobernador o el Partido Republicano.

La legisladora destacó que como resultado de las elecciones se establece un nuevo equilibrio en los comités. "Somos 50 a 70, entonces tienen que tener balanceados los comités. Va a ser más difícil lo que llaman 'stacking' para prevenir discusión", dijo. La demócrata explicó que, en la pasada legislatura con tan pocos demócratas, cada comité estaba “stacked” lleno con republicanos. Si el presidente del comité no quería tratar un tema, lo sacaba de la agenda y nunca se discutía. Con 50 de 120 escaños, los comités tienen que reflejar mejor esa proporción, y a los republicanos les será más difícil hacerlo.

El mayor reto

Los tres entrevistados coinciden en que la implementación de la Enmienda 3, que amplía la exención "homestead" del impuesto a la propiedad, es la prioridad. Porras la calificó como "lo más importante que vamos a trabajar en los próximos dos años".

Porras aseguró que la nueva composición no pone en riesgo la enmienda. "Eso ya está súper bien atado", dijo. Explicó que la ley de implementación solo necesita mayoría simple. Añadió que quisiera trabajar con los demócratas, aunque "en el pasado han votado en contra de cada propuesta de alivio de impuestos".

Aún falta debatir cómo compensar a los condados que no podrán absorber los recortes, sobre todo en el norte de Florida. "Todavía estamos pensando en las soluciones", dijo Porras.

Fabricio subrayó que la enmienda tuvo apoyo de ambos partidos. Según dijo, más del 60 % de los votantes de Miami-Dade la respaldó, aunque la demócrata Angie Nixon ganó en ese condado. "No es un asunto de republicanos ni de demócratas, es un asunto bipartidista", afirmó.

Romero Roses dijo que los demócratas usarán su presencia en los comités para "neutralizar lo peor que pueda perjudicar a nuestros gobiernos locales". Mencionó que algunas ciudades pequeñas analizan fusionarse con su condado.

Fabricio dijo que, en su opinión y sin información oficial, considera que no habrá una sesión especial en 2026. Según él, la implementación de la enmienda ocurrirá "principalmente en el año nuevo con el gobernador nuevo”, durante la sesión ordinaria.

Vivienda asequible

Romero Roses, que comienza sus primeros dos años como legisladora, quiere trabajar junto a los republicanos para reformar la ley Live Local. Según dijo, los proyectos acogidos a la ley se concentran en la llamada "workforce housing", para hogares con ingresos de entre 80.000 y 120.000 dólares anuales.

La legisladora citó estudios del Instituto Shimberg de la Universidad de Florida. Según esos datos, en Miami-Dade el mayor déficit de vivienda asequible se concentra en el segmento con ingresos menores de 75.000 dólares al año y supera 118.000 viviendas, frente a unas 90.000 en el análisis anterior. "Si no tenemos cada proyecto contribuyendo a aliviar ese déficit, nunca vamos a cerrar la brecha", dijo.

También dijo que devolver a ciudades y condados parte del control sobre altura y densidad de los edificios, sería otro punto para colaborar. Puso como ejemplo La Pequeña Habana, incluida en su distrito. Propone, a la vez, acelerar las aprobaciones de proyectos.

Seguros de propiedad

Fabricio dijo que el mercado de seguros "no es ideal, pero es mucho mejor" que en 2022 y 2023, antes de las reformas aprobadas. Destacó que los seguros de autos han bajado y que hay más competencia. "No veo cambios drásticos en el futuro", afirmó.

Al abordar el tema de los seguros, Porras dijo que los detalles aún están en discusión y que los seguros son una prioridad de Donalds. A su juicio, hay que exigir más rendición de cuentas a las aseguradoras.

Romero Roses propone ampliar el programa estatal My Safe Florida Home, que ayuda a reforzar techos y ventanas a cambio de descuentos en las pólizas. Según dijo, los fondos se agotan cada año en cuatro o cinco meses. Su meta es que entre el 80 % y el 85 % de las viviendas estén reforzadas en un plazo de tres a cinco años.

Asociaciones y educación

Porras insistirá en su agenda sobre asociaciones de propietarios, que describe como un tema bipartidista. Dijo que a las leyes aprobadas "les faltan dientes". Propone trasladar la vigilancia del Departamento de Negocios y Regulación Profesional (DBPR) a ciudades y condados. Afirmó que pide a Donalds que lo convierta en prioridad.

En educación, Romero Roses pidió más transparencia. Florida financia hoy tres sistemas: escuelas públicas tradicionales, escuelas chárteres y escuelas privadas pagadas con vales estatales. Según la legisladora, no hay datos para comparar el rendimiento de los alumnos en los tres sistemas ni para saber cómo se usa el dinero de los contribuyentes, porque a las privadas no se les exige lo mismo que a las públicas. “Sin los datos, uno en realidad no sabe como padre qué escuela es la mejor para su hijo estudiante”, afirmó.

Porras sostuvo que con seguridad, costo de vida asequible y "una educación estelar", "el 99 % de los residentes estarían contentos".

Prioridades legislativas

En su primer discurso como presidente de la Cámara, Garrison definió sus prioridades: "una economía fuerte, calles seguras y escuelas de calidad". “Si tienes un buen trabajo, si te sientes seguro en tu vecindario, y si tus hijos están recibiendo educación de alto nivel mundial, la vida es muy buena. Pero si ninguna de estas tres cosas está en equilibrio, nosotros vamos a tener un problema. Esa es la prioridad de tener una mayoría republicana”, dijo Garrison

Sobre la Enmienda 3, advirtió que "todavía no existe tal cosa como un almuerzo gratis". "Es el mayor desafío fiscal que Florida ha enfrentado en una generación. Será difícil", dijo. "Pero el fracaso no es una opción".

El nuevo speaker anunció además un comité sobre tecnología avanzada y seguridad digital, centrado en la inteligencia artificial, y el restablecimiento del comité de integridad pública.

Boyd, nuevo presidente del Senado, puso el foco en la asequibilidad. "Es imperativo que abordemos la asequibilidad", dijo. Según explicó, desde el 1 de enero la exención "homestead" sube de 50.000 a 150.000 dólares y llegará a 250.000 en 2028. Advirtió que algunas comunidades, en especial las rurales, quizás no puedan absorber la pérdida de ingresos.

"La Constitución divide nuestra rama en dos cámaras, pero eso no significa que tengamos que ser divisivos", afirmó Boyd. "A los floridanos no les importa quién está peleando en Tallahassee; les importa si hacemos el trabajo".

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