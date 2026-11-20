La cantante colombiana Shakira y su ex argentino Antonio de la Rúa pasean por su casa de campo "La Colorada", el 20 de diciembre de 2009.

Shakira y Antonio de la Rúa no han retomado su relación sentimental y son únicamente amigos. Así lo han confirmado fuentes muy cercanas a la cantante al diario español ABC.

El nombre de Antonio de la Rúa volvió a salir a la palestra hace poco más de un mes, cuando la cantante compartió en Instagram una fotografía en blanco y negro junto a su expareja. Una imagen en la que ella aparecía apoyada en su hombro, en un momento distendido después de la última actuación del "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en Madrid.

"Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después", escribió la artista, que también agradeció a los seguidores que viajaron desde distintos lugares para verla.

Más allá de la dedicatoria que le había dedicado en redes sociales, Shakira también tuvo unas palabras para Antonio de la Rúa sobre el escenario. La colombiana se refirió a él como alguien que fue su compañero y que hoy es "un amigo del alma". Además, agradeció públicamente su apoyo durante la gira.

"Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park", dijo durante su despedida de Madrid.

"Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias", añadió

Shakira y Antonio de la Rúa comenzaron su relación en el año 2000 y se separaron en 2011. El empresario argentino, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, también desempeñó un papel profesional en la carrera de la cantante durante aquellos años.