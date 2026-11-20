Matt Damon, Christopher Nolan, Emma Thomas y Anne Hathaway asisten al estreno de "La Odisea", presentada por Universal Pictures, el 14 de julio de 2026 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Anne Hathaway, de 43 años, dio la bienvenida a su tercer bebé con su esposo Adam Shulman este 17 de noviembre. El nuevo miembro de la familia se une a sus hijos Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6. La estrella de Mother Mary y El diablo viste a la moda dio a conocer su embarazo el pasado viernes 19 de junio.

En octubre, apareció en el programa CBS Mornings y habló sobre su papel en el thriller psicológico Verity y cómo se sentía al estar a pocas semanas de añadir otro bebé a su familia.

“Estamos encantados, rebosantes de alegría, pero en lo que realmente nos estamos centrando ahora mismo es en disfrutar del hecho de seguir siendo una familia de cuatro”, dijo. “Porque todo va a cambiar para nosotros, pero sobre todo va a cambiar para nuestros hijos. Y estamos a punto de cruzar juntos este hermoso umbral”

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Desestiman demanda contra Selena Gómez

Selena Gomez ha logrado resolver uno de los litigios comerciales más complejos de su entorno empresarial. La demanda por presunto fraude presentada por un grupo de inversionistas contra la artista, su madre Mandy Teefey, su exsocia Daniella Pierson y la firma Wondermind Global fue retirada de manera voluntaria y desestimada en su totalidad por las partes demandantes.

La resolución se dio a conocer este 16 de noviembre tras la radicación de la documentación oficial ante un tribunal federal del estado de Delaware. Según confirmó la revista People, el expediente fue cerrado con carácter definitivo, lo que impide legalmente que los demandantes puedan interponer nuevamente las mismas reclamaciones en el futuro.

El proceso penal y civil se había iniciado el pasado 13 de agosto a raíz de una acción emprendida por dos entidades de inversión en representación de cinco financieros. Los demandantes señalaban que en 2022 aportaron cerca de 1.2 millones de dólares a la plataforma de salud mental Wondermind, aduciendo que se les prometió una participación activa de la celebridad en la promoción digital, alianzas comerciales estratégicas y el desarrollo de una aplicación móvil.

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Gérard Depardieu asume condena por agresión sexual

"Asumo esta condena". La leyenda del cine francés Gérard Depardieu pidió perdón por agredir sexualmente a dos mujeres durante un rodaje en 2021, reconociendo el "daño causado" y asegurando que "pertenecía a un mundo que ha desaparecido".

Depardieu, que ha rodado más de 200 películas y series de televisión, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, en la reacción del cine francés al #MeToo.

En mayo de 2025, un tribunal de París le impuso 18 meses de prisión con suspensión de pena por dos agresiones sexuales durante el rodaje de la película "Les Volets verts", del director Jean Becker.

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Robert Pattinson es el nuevo James Bond

Robert Pattinson fue seleccionado para dar vida al célebre agente secreto James Bond en la próxima entrega cinematográfica de la saga, según confirmó la cuenta oficial de 007 en redes sociales.

"Identidad confirmada", dice la publicación compartida el lunes 16 de noviembre en Instagram, a través de un vídeo en el que el intérprete de 40 años emerge de las sombras, pistola en mano y enfundado por primera vez en el célebre esmoquin del espía del MI6.

Pattinson se convierte así en el séptimo actor en encarnar a James Bond, reemplazando a Daniel Craig en el papel, y siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

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Glenn Close recibe Óscar honorífico

La actriz Glenn Close recibió un Premio de la Academia por su trayectoria en una fastuosa gala que reunió en Hollywood a decenas de estrellas del cine y la televisión. Close, con cinco décadas de carrera y ocho nominaciones por sus roles secundarios y protagónicos en cintas como "Atracción Fatal" (1987), nunca había ganado un Óscar.

Este reconocimiento, otorgado anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconoce a los más veteranos de la industria por sus carreras. La actriz de 79 años, que dedicó el reconocimiento a su hija, recibió una ovación de pie.

"Nunca me preocupó si iba a ganar o no, aunque a veces pensé que tenía posibilidades", dijo Close, nominada por primera vez gracias a "El mundo según Garp" (1982). "Siempre sentí que el gran honor era estar en la sala", acotó.

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