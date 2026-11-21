MIAMI.- Una exposición en el Aeropuerto Internacional de Miami explora las contribuciones de los judíos sefardíes a la formación y el desarrollo de Estados Unidos, a través de un recorrido de 250 años que abarca desde la lucha por la independencia hasta el surgimiento de la sociedad estadounidense moderna.

Titulada Sephardic Jews and the Making of American Independence (Los judíos sefardíes y la construcción de la independencia estadounidense), la presentación abrió sus puertas el 18 de noviembre en la galería del entresuelo de la Terminal J del aeropuerto. Reúne 16 paneles de gran formato con documentos de archivo, mapas e imágenes históricas. La muestra permanecerá abierta hasta el 20 de diciembre.

La presentación examina la historia de los judíos sefardíes, una comunidad de la diáspora cuyos orígenes se encuentran en las poblaciones judías de la península ibérica, así como su papel en el mundo atlántico durante el siglo XVIII y en el desarrollo de la república estadounidense.

La exposición, curada por el doctor Shai Cohen Kadosh, profesor e investigador de historia y cultura hispánicas de la Universidad de Miami y fundador de Sephardi Spaces, comienza con dos importantes documentos históricos: el rollo de la Torá de 1776 de la congregación Shearith Israel y la Constitución de Estados Unidos.

A partir de estos documentos, el recorrido sigue la trayectoria sefardí a través del exilio, la migración, la ciudadanía, el derecho, la educación y el servicio público, y destaca a personalidades que contribuyeron a moldear la historia estadounidense. Entre ellas figuran Haym Salomon, Gershom Mendes Seixas, David Levy Yulee, Uriah Phillips Levy, Emma Lazarus y Benjamin N. Cardozo.

El relato histórico se remonta a 1492, cuando familias judías fueron expulsadas de España y posteriormente establecieron comunidades en distintas partes de Europa y América. Sus descendientes pasaron a formar parte de las redes atlánticas de comercio, finanzas e intercambio cultural que influyeron en las colonias americanas.

Durante la Revolución estadounidense, estas conexiones se extendieron más allá de las 13 colonias. España entró en el conflicto contra Gran Bretaña, mientras las redes comerciales y financieras del Atlántico facilitaban el traslado de recursos y suministros. Los judíos sefardíes participaron en estas redes y contribuyeron a la causa independentista.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, asistió a la recepción inaugural y destacó la oportunidad que ofrece la muestra para que residentes y visitantes internacionales conozcan un capítulo importante de la historia de los judíos estadounidenses.

«Como primera alcaldesa judía del condado de Miami-Dade, me complace que tanto los residentes como los visitantes puedan conocer estos capítulos singulares de la historia judía estadounidense a través de esta nueva muestra», expresó.

La alcaldesa enfatizó que, con más de 55 millones de pasajeros al año, el Aeropuerto Internacional de Miami ofrece una plataforma internacional para dar a conocer el patrimonio cultural y las contribuciones históricas de diversas comunidades.

La iniciativa fue posible gracias a la colaboración de la American Sephardi Federation, Centro Sefarad-Israel, Comunidades Judías Iberoamericanas y el Sue and Leonard Miller Center for Contemporary Judaic Studies de la Universidad de Miami.