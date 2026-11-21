MIAMI.- La Feria del Libro de Miami , que organiza Miami Dade College (MDC), se celebra hasta el 23 de noviembre, con una programación variada en la que destaca encuentros con autores, expositores editoriales, firma de libros , y la feria callejera el domingo 22 y lunes 23 con actividades para toda la familia.

Programación del sábado 21 de noviembre

El Fashion Institute presenta: Valerie Steele – No ficción | 10:00 am - 11:00 am

En Dress, Dreams, and Desire: A History of Fashion and Psychoanalysis, Valerie Steele recurre a conceptos psicoanalíticos clave sobre el cuerpo, la sexualidad y el inconsciente para interpretar la obra de diseñadores como Elsa Schiaparelli, Gianni Versace y Alexander McQueen. En esta obra, Steele explora cómo la moda constituye un prisma a través del cual nos vemos a nosotros mismos —y a través del cual nos ven los demás—. La acompaña Simon Doonan, escritor, comentarista de estilo y célebre exescaparatista.

Coloreando obras de arte de Kislak con GOGO MOAD | 10:30 am - 12:30 pm

¡Dale tu propio toque de color a la historia! Descubre símbolos y artefactos inspirados en la Colección Kislak, que se encuentra en la Freedom Tower, y dales vida con tus propios colores. Elige entre láminas para colorear basadas en objetos fascinantes de la colección, o reinterpreta uno de los monumentos más emblemáticos de Miami diseñando la Freedom Tower a tu manera. ¡La historia es tu lienzo, así que deja volar tu creatividad!

Una mañana con Margaret Atwood, a propósito de Book of Lives: A Memoir of Sorts, y con Jess Gibson, a propósito de The Good Eye: Stories (ficción y no ficción) | 11:00 am

En Book of Lives: A Memoir of Sorts, Margaret Atwood despliega la historia de su vida: desde su infancia nómada en Quebec (Canadá) hasta los momentos, los puntos de inflexión políticos y el amor que la ha acompañado siempre, elementos todos ellos que han dado forma a sus libros, entre ellos El cuento de la criada. Al explorar su pasado, Atwood revela aspectos clave sobre su proceso de escritura, las conexiones entre la vida real y el arte, y el funcionamiento de una de las mentes más imaginativas del mundo. Por su parte, en The Good Eye: Stories, Jess Gibson presenta doce relatos incisivos y singulares que exploran los límites de la percepción y lo posible. En ellos, una vidente se cobra una venganza perfecta, una piedra acaba alojada en la garganta de una pareja y un artista arrogante se topa con una verdad dolorosa. Sus personajes se enfrentan a fuerzas contradictorias: cómo lo bello puede volverse grotesco, cómo lo sublime puede caer en desgracia y cómo un genio puede terminar revelándose como un impostor. La moderación correrá a cargo de Georgina Godwin, editora de libros en Monocle Radio.

Broadway Takes Miami – No Ficción | 11:00 am - 12:30 pm

En Tempest: A Novel de Victoria Aveyard, Cat Rose sabe lo que es vivir en dos mundos y en dos épocas. Antes, era Lady Catrine Rose del Imperio Meridiano, encadenada a un señor despreciable con una fortuna menguante. Ahora, es la Viuda Rose, reina de una taberna pirata en el Mar de Lyria, decidida a ser dueña de su propio destino. Pero las mareas cambian y los vientos se transforman. El Imperio se cierne en el horizonte, con todo el peso de su armada empeñado en recuperar las ricas colonias y aplastar a la república pirata de una vez por todas. Barco tras barco es capturado, salvo uno, capitaneado por un pirata que continuamente evade tanto la horca como la espada: el legendario Valerian Kane. Con su temible barco y su extraña conexión con el canto del mar, Valerian es el único hombre que amenaza al Imperio, y el único hombre al que Cat ha amado. La moderadora es la autora RJ Valldeperas, Daughter of the Dark .

For the Love of the Game: Four Decades Inside the NFL – No Ficción | 7:00 pm

The Game, de Peter King, ofrece un retrato de la moderna Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en toda su compleja y apasionante gloria. Valiéndose de su profundo conocimiento de la historia —fruto de su experiencia desde dentro—, de un trabajo periodístico impecable y de una gran habilidad para rescatar anécdotas vívidas, King traza la evolución de la liga desde mediados de la década de 1980 —cuando competía de igual a igual con el béisbol en popularidad— hasta la actualidad, consolidada como la principal maquinaria de entretenimiento deportivo en Estados Unidos. En esta obra, King cuenta con la colaboración de Don Van Natta, redactor sénior de ESPN.

Sobre la feria

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional.

La mayoría de las presentaciones nocturnas de escritores requieren un boleto. Para obtener entradas o más detalles sobre la programación, visite miamibookfair.com.