Romeo Santos lanza nueva versión de "El beso que no le di"

La canción de Santos es una versión renovada de uno de los temas que conforman su más reciente álbum, Utopía. El beso que no le di tiene un aire que recuerda a un bolero de la versión en español de All I Could Do Was Cry, de Etta James, pero además canaliza los ritmos pioneros del género de la bachata. Con un compás más lento, la canción está acompañada solo por una guitarra acústica, una percusión minimalista y un piano.