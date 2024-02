Romeo Santos y Aventura sorprenden con la gira "Cerrando Ciclos"

"Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas", dijo Romeo Santos en un comunicado.

Previamente, el artista había compartido en Instagram un video en el que se observaban elementos que hacían referencia a su etapa en Aventura, algo que dejó a sus seguidores con la duda de si se trataba de una colaboración o si lanzaría un álbum con la agrupación.

Meses antes de decretarse la pandemia del COVID-19, Santos y Aventura habían llevado a los escenarios su gira Inmortal, que según datos de Billboard recaudó 25,8 millones y vendió 189.000 boletos entre el 5 de febrero y el 10 de marzo de 2020.

Fechas

A partir del 1 de marzo a las 12 del medio día, las entradas para Cerrando Ciclos estarán disponibles a través de ticketmaster.com y axs.com. A continuación, las fechas de la gira:

1 de mayo – Sacramento, CA

2 de mayo – San José, CA

5 de mayo – Los Ángeles, CA

8 de mayo – Ontario, CA

9 de mayo – Glendale, AZ

11 de mayo – Houston, TX

16 de mayo – Charlotte, NC

20 de mayo – Chicago, IL

22 de mayo – Nueva York, NY

26 de mayo – Washington, DC

27 de mayo – Hartford, CT

31 de mayo – Boston, MA

2 de junio – Newark, NJ

7 de junio – Toronto, Canadá

8 de junio – Montreal, Canadá

11 de junio – Miami, FL

14 de junio – Orlando, FL

17 de junio – Atlanta, GA

19 de junio – San Antonio, TX

21 de junio – Dallas, TX