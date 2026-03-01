domingo 1  de  marzo 2026
Rosalía

Rosalía logra el BRIT 2026 a Artista Internacional del Año en Mánchester

La cantante española Rosalía se alzó como Artista Internacional del Año en los premios BRIT, los más importantes de la música en el Reino Unido

Rosalia tras ganar el Brit 2026 a la artista internacional.

EFE

Mánchester (R.Unido).- La cantante española Rosalía se proclamó como Artista Internacional del Año en los premios BRIT, los más importantes de la música en el Reino Unido, durante la gala celebrada este sábado en la ciudad inglesa de Mánchester, donde además también actuó.

La catalana, de 33 años, se alzó con la estatuilla ámbar y se impuso así a otros grandes nombres como el puertorriqueño Bad Bunny y estrellas internacionales de la talla de Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr o Tyler, The Creator.

Rosalía subió al imponente escenario del estadio Co-Op Live con el pelo recogido y un vestido rojo y, al recibir el galardón de manos de Jade, exintegrante de la girlband Little Mix, agradeció al resto de compañeros de la industria "que hacen música en español", a su madre, el resto de su familia y a su equipo.

"Sigamos celebrando la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes", continuó diciendo.

En 49 ediciones de los BRIT, Rosalía es la primera artista española en ganar el galardón de Artista Internacional del Año y tan solo Julio Iglesias estuvo a punto de lograrlo antes en 1983, tras lograr una nominación, pero finalmente fue a parar a Kid Creole and the Coconuts.

Este reconocimiento, otorgado por la Industria Fonográfica Británica (BPI, en inglés), consolida el ascenso meteórico de la de Sant Esteve Sesrovires y supone el primer premio a nivel internacional que consigue desde el lanzamiento de su último disco, 'Lux', el pasado 7 de noviembre.

Además de lograr la estatuilla, la artista catalana encabezó el cartel estelar de actuaciones de esta edición, junto con Harry Styles -en su vuelta a los escenarios tras una pausa de tres años-, Olivia Dean, Raye, Alex Warren, Sombr, Wolf Alice, Mark Ronson, las voces del grupo de k-pop HUNTR/X o un tributo al fallecido músico y vocalista de Black Sabbath Ozzy Osbourne liderado por Robbie Williams.

Para su debut en los BRIT, Rosalía interpretó una versión rave de su tema 'Berghain' por primera vez en directo y acompañada de una orquesta, bailarines y con la aparición estelar de la islandesa Björk dejó con la boca abierta a todo el estadio.

La presencia de Rosalía en la gala levantó una enorme expectación entre sus seguidores desde su anuncio, pues desde que publicó 'Lux' en noviembre ha limitado mucho sus apariciones públicas y la de Mánchester será previsiblemente la última actuación en vivo que ofrezca antes del inicio de su gira mundial, que arrancará en Lyon (Francia) el próximo 16 de marzo.

FUENTE: EFE

