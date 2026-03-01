domingo 1  de  marzo 2026
Lista de ganadores de la 40 edición de los Premios Goya

Los domingos consiguió el Goya a la mejor película de la 40ta edición de los premios del cine español; Sirat conquistó seis galardones de carácter técnico

La actriz Patricia Lopez Arnaiz posa con el Goya a mejor actriz protagonista por su trabajo en Los domingos, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40ta edición.

La actriz Patricia Lopez Arnaiz posa con el Goya a mejor actriz protagonista por su trabajo en "Los domingos", durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40ta edición.

EFE

BARCELONA.- 'Sirat', con 6 premios y 'Los domingos', con 5 -incluido el de mejor película-, son los filmes ganadores de la 40 edición de los Premios Goya del cine español, cuya gala se celebró este sábado en Barcelona.

Este es el listado completo de los ganadores en las 28 categorías a concurso:

MEJOR PELÍCULA:

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

MEJOR DIRECCIÓN:

Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA:

Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'.

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA:

Patricia López Arnaiz, por 'Los domingos'.

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Álvaro Cervantes, por 'Sorda'.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Nagore Aranburu, por 'Los domingos'.

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL:

Eva Libertad, por 'Sorda'.

MEJOR GUION ORIGINAL:

Alauda Ruiz de Azúa, por 'Los domingos'.

MEJOR GUION ADAPTADO:

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por 'La cena'.

MEJOR MÚSICA ORIGINAL:

Kangding Ray, por 'Sirat'.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

'Flores para Antonio', de Alba Flores y Silvia Pérz Cruz, por 'Flores para Antonio'.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

'Decorado', de Alberto Vázquez.

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:

'Tardes de soledad', de Albert Serra.

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA:

'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina).

MEJOR PELÍCULA EUROPEA:

'Sentimental Value', de Joachim Trier (Noruega).

MEJOR ACTOR REVELACIÓN:

Antonio 'Toni' Fernández Gabarre, por 'Ciudad sin sueño'.

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN:

Miriam Garlo, por 'Sorda'.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN:

Oriol Maymó, por 'Sirat'.

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA:

Mauro Herce, por 'Sirat'.

MEJOR MONTAJE:

Cristóbal Fernández, por 'Sirat'.

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE:

Laia Ateca Font, por 'Sirat'.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO:

Helena Sanchís, por 'La cena'.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver y Nacho Díaz, por 'El cautivo'.

MEJOR SONIDO:

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por 'Sirat'.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES:

Paula Gallifa y Ana Rubio, por 'Los Tigres'

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN:

'Ángulo muerto', de Cristian Beteta.

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

'El santo', de Carlo D'Ursi.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN:

'Gilbert' de Alez Salu, Arturo Lacal y Jordi JIménez.

