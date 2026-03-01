Lista de ganadores de la 40 edición de los Premios Goya

La actriz Patricia Lopez Arnaiz posa con el Goya a mejor actriz protagonista por su trabajo en "Los domingos", durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40ta edición.

BARCELONA.- 'Sirat', con 6 premios y 'Los domingos', con 5 -incluido el de mejor película-, son los filmes ganadores de la 40 edición de los Premios Goya del cine español, cuya gala se celebró este sábado en Barcelona.