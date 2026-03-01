Presidente Bar redefine la elegancia con coctelería de autor y cocina internacional

MIAMI.- La sofisticación, la creatividad y la excelencia en hospitalidad cruzan fronteras. El Presidente Bar, ícono de la coctelería en Argentina, consolida su expansión internacional y desde 2025 elige Wynwood como su nuevo hogar en Miami, una de las zonas más dinámicas y vanguardistas de la ciudad.

Consolidado como una marca emblemática en Buenos Aires —donde ya cuenta con dos sedes—, Presidente Bar nació en Recoleta, inspirado en la elegancia de los años 50. Su icónica biblioteca, diseñada bajo ese concepto, fusiona lo clásico con una visión contemporánea, reflejando un estilo vanguardista que ha marcado tendencia en la escena nocturna argentina. Y hoy la puedes conocer visitando Wynwood

RECONOCIMIENTO Premios Alegría de Vivir reconocidos como el evento más inspirador en Barcelona

Reconocido inicialmente como un bar de excelencia, el proyecto evolucionó con el tiempo, incorporando una sólida propuesta gastronómica que hoy es parte esencial de su identidad.

“En Presidente, cada espacio se adapta al entorno, a su gente y a su cultura. Cada ciudad inspira una versión distinta del concepto”, explica Lili, parte del equipo directivo.

En Miami, la propuesta combina coctelería de autor, cocina internacional y entretenimiento en vivo, creando una experiencia multisensorial única. El lugar cuenta con DJ todos los días y un enfoque especial en la experiencia nocturna: a partir de las 11:00 p.m., el ambiente se transforma, las luces se atenúan y comienza un show en vivo encabezado por el reconocido bartender internacional Christian Delpech, campeón mundial en flair bartending - malabares con cócteles en 19 ocasiones.

Durante el espectáculo, los asistentes disfrutan de una puesta en escena que incluye malabares con botellas, técnicas acrobáticas y presentaciones coreografiadas con cócteles, elevando el servicio a un verdadero show artístico.

La carta de bebidas es uno de los pilares del concepto. Entre sus creaciones insignia destaca el Negroni Presidente. Te damos la receta: elaborado con ginebra infusionada con hibiscos (flor de Jamaica), vermut, Campari y licor Luxardo Maraschino. Todo bien mezclado y con un toque propio. Tendrá un trago para compartir en casa .

También sobresalen propuestas como Mescalicus, mezcla de mezcal, Italicus, champagne y solución salina; cócteles refrescantes con vodka y licores artesanales; y creaciones inspiradas en la Patagonia y en sabores latinoamericanos.

Con más de 300 recetas, técnicas de speakeasy y mezclas innovadoras, la barra se convierte en un laboratorio creativo donde tradición y modernidad conviven.

En el área gastronómica, Presidente Bar apuesta por una cocina internacional, con platos diseñados para maridar con la coctelería: sushi de autor, tiraditos, ceviches, empanadas gourmet y propuestas contemporáneas que reflejan la diversidad cultural de Miami.

“La elegancia en Presidente no es rígida: es dinámica, cercana y adaptada a cada lugar”, señalan sus fundadores, quienes han construido una marca basada en la atención personalizada, la excelencia técnica y el cuidado de cada detalle.

Su llegada a Wynwood refuerza el posicionamiento del barrio como epicentro del lifestyle, el arte y la innovación, incorporando una propuesta que fusiona la tradición porteña con la energía cosmopolita de Miami.

Con esta expansión, Presidente Bar no sólo exporta un concepto exitoso, sino una nueva forma de vivir la noche: donde la coctelería se convierte en arte, la gastronomía en experiencia y el entretenimiento en un sello distintivo.

Para más información, visite el portal www.presidentebar.com