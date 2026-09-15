Rosalía actúa en Miami y se disculpa por aplazar conciertos

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

MIAMI.- Decenas de miles de devotos fans de Rosalía de congregaron este lunes para despedir su gira LUX en uno de los dos conciertos finales en Miami, donde la española pidió perdón porque ambos shows estaban programados de manera original para el 4 y 6 de junio, pero los tuvo que posponer por una "emergencia familiar".

"Mis más sinceras disculpas por el cambio que hubo de fecha, pasó algo que nunca debería haber pasado y no pude mirar para hacia otro lado, y sé que muchos han hecho cambios de turnos, horas extra, o han cambiado viajes, vuelos, o han pedido un favor", dijo la intérprete al inicio del espectáculo, sin precisar el incidente.

Pero en el Kaseya Center, recinto con capacidad para casi 20.000 personas que reportó las entradas agotadas, esto hizo el show más especial para asistentes como Cathy dos Santos, venezolana que vive en Miami, quien expresó a EFE que, con "el hecho de que haya sido postergado, realmente la energía se ha puesto en una cápsula".

Mientras Giovanna García, también venezolana, señaló que los fans apoyan a Rosalía dondequiera que esté, pues ella ya ha ido a dos conciertos de su gira anterior, Motomami, en Nueva York, y ahora al de este del lunes en Miami, como también irá al del miércoles, que será el cierre definitivo del tour.

"Me gusta que Rosalía es auténtica, ella misma, para mí es súper original todo lo que hace, no sabemos con qué va a venir, qué sorpresa nos va a dar y este show, y este show yo lo he seguido, yo he visto el show y yo sé que me va a dejar totalmente anonadada", indicó.

Rosalía dio este lunes el penúltimo show de su cuarta gira, homónima de su último álbum de estudio y la mayor de su carrera, tras casi 60 espectáculos en 17 países de Europa y América, en los que destacaron nuevos éxitos como La perla y Sauvignon blanc.

Presenciar la recta final del tour fue un "orgullo" para aficionadas como Camila Ferreira, catalana que vive en Miami que acudió con un vestido inspirado en los elementos del último disco de Rosalía, como el flamenco, "algo de gitana" y de novia.

"Ella es totalmente todo lo que está bien en este mundo, me emociona mucho y ya he llorado un montón de veces porque, de verdad, es que ella es mágica, es polifacética, cualquier cosa que se propone lo hace, no sabía ballet, aprendió ballet, hace ópera, canta pop, canta ópera, canta de todo, canta en catalán", expresó.

Una voz para los migrantes hispanos

Ver el concierto de Rosalía fue una experiencia anhelada para inmigrantes hispanos como Jenni Rodríguez, quien la escuchaba desde su etapa de El malquerer cuando estaba en Cuba, donde soñaba con algún día verla en directo.

"Ser migrante, yo sé que solamente lo sabemos los que hemos pasado por estar lejos de casa, estar lejos de las raíces de uno, y es un privilegio que personas como ella nos puedan representar", manifestó la joven, vestida con un manto blanco con los símbolos del tour: "celestial" y "teatral".

La venezolana Dos Santos agradeció que la catalana cante "un género que es diferente", pues aunque ella "adora todo lo que es reguetón", le gusta que Rosalía "esté diversificando la imagen de lo que es cantar en español".

"Y, al fin y al cabo, mientras más diversificamos la imagen de lo que es ser hispanoblante, sobre todo en este país, sobre todo en este momento, me parece que es magnífico", opinó.

FUENTE: Con información de EFE