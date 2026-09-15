martes 15  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Familia de Pérez Hilton revela detalles sobre su condición tras intento de suicidio

El influencer se encuentra ingresado en un programa de tratamiento residencial para enfocarse en su salud mental y recuperación, según confirmó la familia

Perez Hilton asistió al Jingle Ball 2022 de iHeartRadio 102.7 KIIS FM, presentado por Capital One, en el Kia Forum el 2 de diciembre de 2022 en Inglewood, California.

Perez Hilton asistió al Jingle Ball 2022 de iHeartRadio 102.7 KIIS FM, presentado por Capital One, en el Kia Forum el 2 de diciembre de 2022 en Inglewood, California.

Getty Images via AFP / Jesse Grant
Por Sofía Calvo

MIAMI.– El reconocido bloguero y personalidad de internet Pérez Hilton, cuyo nombre legal es Mario Armando Lavandeira Jr., se encuentra ingresado en un programa de tratamiento residencial para enfocarse en su salud mental y recuperación, según confirmó su familia en un comunicado a la revista People.

La medida se produce poco más de un mes después de que el influencer de 48 años fuera hospitalizado de emergencia tras un intento de suicidio registrado en su residencia de Miami.

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El incidente ocurrió el pasado 4 de agosto durante una transmisión en vivo en la plataforma TikTok. Las autoridades locales acudieron al lugar tras ser alertadas por familiares y trataron a Hilton por laceraciones graves y sobredosis antes de trasladarlo a un centro asistencial.

Proceso de recuperación física

Durante la emergencia, el bloguero sufrió una pérdida significativa de sangre y fracturas óseas que requirieron intervención quirúrgica y varias semanas de atención hospitalaria en combinación con evaluaciones psiquiátricas.

Tras recibir el alta médica para sus lesiones físicas, fue trasladado al centro residencial.

“Aún no tiene acceso a su teléfono o computadora portátil. Su contacto con familiares y amigos sigue siendo limitado para que pueda concentrarse completamente en mejorar”, detalló la familia en el comunicado del 14 de septiembre, donde además desmintieron reportes periodísticos falsos sobre presunta pérdida de memoria o confusión del paciente.

En el ámbito familiar, la madre del bloguero, Teresita Lavandeira, asumió el cuidado a tiempo completo de sus tres nietos —Mario (13), Mia (11) y Mayte (8)— tras solicitar la custodia temporal de los menores para garantizar su estabilidad. De acuerdo con reportes judiciales difundidos por TMZ, cualquier visita o contacto futuro entre Hilton y sus hijos estará sujeto a una autorización psiquiátrica previa.

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