martes 15  de  septiembre 2026
ALTRUISMO

París subasta objetos de Brigitte Bardot para financiar causa animalista

Se subastarán 285 lotes con un millar de objetos que la actriz tenía repartidos entre sus residencias de Saint-Tropez, en el sur de Francia, y París

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película "Viva María", dirigida por Louis Malle (al fondo).

AFP

PARÍS.- Desde una caricatura firmada por el famoso Sempé hasta guitarras o bolsos, un millar de objetos pertenecientes a la actriz francesa Brigitte Bardot, fallecida el 28 de diciembre pasado a los 91 años, saldrá a subasta el 21 de septiembre para financiar la causa animalista, un movimiento que siempre defendió.

La venta se realizará en el Hôtel Drouot de la capital francesa a iniciativa de la fundación que la intérprete, conocida también como BB, creó a su nombre para apoyar el bienestar animal.

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En concreto, se subastarán 285 lotes con un millar de objetos que la musa del cine tenía repartidos entre sus residencias de Saint-Tropez, en el sur de Francia, y París.

Entre ellos se encuentran retratos, libros, litografías, fotografías, sillones, guitarras, bolsos, joyas y gafas graduadas, con precios de salida que oscilan entre los 5 euros y varios miles de euros.

Destaca una caricatura de Jean-Jacques Sempé dedicada a la artista y valorada entre 5.000 y 10.000 euros. En ella se lee: "Para Brigitte Bardot, JJ Sempe".

"Se conjugan varios valores al mismo tiempo: el valor del objeto en sí mismo, la mayoría de ellos de poco valor; pero ese valor se asocia a una procedencia, la de Brigitte Bardot y, a su vez, a la causa que ella defendió porque los fondos irán a ello (el bienestar animal), con lo que hay una triple razón para el encarecimiento de esta venta", contó a EFE el comisario de la subasta, Alexandre Millon.

El experto añadió que desde este martes ya se puede pujar por los objetos y esperan que algunos de ellos superen hasta en 100 veces el valor de venta inicial.

Icono femenino

Brigitte Bardot fue considerada un icono femenino, comparada a menudo con Marilyn Monroe, y fotografiada miles de veces.

Además de la causa animalista, la intérprete de 'La verdad' (1960) y 'El desprecio' (1963) mostró cada vez más su apoyo a la extrema derecha de Marine Le Pen, líder del partido Agrupación Nacional y mejor posicionada para suceder al presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras las elecciones presidenciales de abril y mayo, según los sondeos.

De hecho, Bardot fue condenada hasta en cinco ocasiones por delitos de odio, entre 1997 y 2008, especialmente contra la comunidad musulmana.

FUENTE: Con información de EFE

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