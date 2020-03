Rosario Dawson será Ahsoka Tano en "The Mandalorian"

Precisamente ahora Ahsoka Tano está siendo noticia por el estreno de la séptima y última temporada de 'The Clone Wars', que está emitiéndose en Disney+ desde febrero en Estados Unidos. No obstante, la noticia hay que tomarla con cierta precaución, puesto que ni Disney ni Lucasfilm han confirmado hasta el momento.

Desde que conquistase el corazón de los fans, son muchos los seguidores que han pedido traer a una producción en imagen real a Ahsoka Tano. En 2017, precisamente, un fan en Twitter lanzó una petición para que la actriz de 'Daredevil' se convirtiese en la joven guerrera, algo que parecía ilusionarle a la intérprete, puesto que respondió entusiasmada: "Ummmm* sí, ¿por favor?".

La primera temporada de 'The Mandalorian' y la última de 'The Clone Wars' estarán disponibles en Disney+ a partir del 24 de marzo. Ambas ficciones se emitirán de forma semanal, siguiendo el plan de estrategia de la plataforma no lanzar todos los episodios a la vez.