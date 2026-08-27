Selena Gómez solicita que se desestime demanda en su contra

La actriz estadounidense Selena Gómez asiste a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter en el Beverly Hills Hotel en Beverly Hills, California, el 4 de diciembre de 2024.

MIAMI.- Selena Gómez emprendió acciones legales contra los inversores de las empresas Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC. Según informa la revista People, la actriz y cantante presentó una moción para desestimar el caso, a través de su abogado Mathew S. Rosengart.

En los documentos, a los que tuvo acceso el magazine, se asevera que las acusaciones de los demandantes son contradictorias, lo que presuntamente evidencia la inocencia de la artista de 34 años.

SUCESOS Jake, hijo mayor de Rob y Michele Reiner, rompe el silencio sobre el asesinato de sus padres

"Las alegaciones vagas, generalizadas y contradictorias de los demandantes con respecto a Selena Gómez demuestran que la Sra. Gómez no pudo haber participado en ningún 'fraude' (no lo hizo), no es responsable ante los demandantes (no lo es) y, como cuestión de derecho, debe ser excluida de esta demanda", reza el texto.

“La Sra. Gómez aceptó apoyar a su madre, Mandy Teefey, cofundadora de Wondermind… Si bien invirtió en la empresa y posee una participación minoritaria, la Sra. Gómez nunca aceptó ni gestionó la empresa. (...) La gestión recaía en la madre de la Sra. Gómez, Mandy Teefey, y en la Sra. Pierson, quienes dirigían la empresa como codirectoras ejecutivas y miembros del consejo de administración. La empresa, a su vez, contrató a la Sra. Gómez como consultora y le otorgó el título de Directora de Impacto (CIO)".

Demanda

A principios de agosto, las empresas Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC introdujeron una demanda contra la protagonista de Only Murders in the Building y fundadora de Rare Beuty.

En la querella, los inversionistas Wondermind alegaron que Gómez, su madre Mandy Teefey, de 50 años, y a su exsocia comercial Daniella Pierson, de 31 años, tergiversaron la infraestructura, el liderazgo y los recursos de la empresa emergente.

Teefey no se ha pronunciado al respecto; mientras que Pierson dijo en una declaración al New York Times, que las acusaciones eran falsas.

Los inversores alegan haber invertido casi 1,2 millones de dólares en la empresa de salud mental, fundada en 2022. Además, señalaron que se enteraron de los problemas de Wondermind el otoño pasado a través de un artículo en The Cut, que incluía acusaciones de exempleados anónimos que afirmaban que Teefey no era apta para ejercer como director ejecutivo.

El abogado de Selena dijo a People sobre la moción que presentó Gómez demuestra que la artista nunca debió ser involucrada en el caso.

"Las acusaciones en su contra carecen por completo de fundamento, si no son frívolas. La idea de que Selena haya cometido "fraude" o cualquier otra irregularidad es absurda; además de presentar nuestra moción, estamos explorando otras vías de reparación para la Sra. Gomez, incluyendo sanciones contra los demandantes por haberla incluido indebidamente".