jueves 27  de  agosto 2026
CONTROVERSIA

Selena Gómez solicita que se desestime demanda en su contra

A principios de agosto, las empresas Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC introdujeron una demanda contra la fundadora de Rare Beuty

La actriz estadounidense Selena Gómez asiste a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter en el Beverly Hills Hotel en Beverly Hills, California, el 4 de diciembre de 2024.&nbsp;

La actriz estadounidense Selena Gómez asiste a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter en el Beverly Hills Hotel en Beverly Hills, California, el 4 de diciembre de 2024. 

AFP/Michael Tran
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Selena Gómez emprendió acciones legales contra los inversores de las empresas Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC. Según informa la revista People, la actriz y cantante presentó una moción para desestimar el caso, a través de su abogado Mathew S. Rosengart.

En los documentos, a los que tuvo acceso el magazine, se asevera que las acusaciones de los demandantes son contradictorias, lo que presuntamente evidencia la inocencia de la artista de 34 años.

Lee además
Rob Reiner junto a su familia en la 41.ª Gala Anual de los Premios Chaplin en el Avery Fisher Hall del Lincoln Center for the Performing Arts el 28 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York.  
SUCESOS

Jake, hijo mayor de Rob y Michele Reiner, rompe el silencio sobre el asesinato de sus padres
Imagen del Museo de Villena acordonado tras el robo del Tesoro. 
PATRIMONIO

Roban de museo español valioso tesoro de la Edad de Bronce

"Las alegaciones vagas, generalizadas y contradictorias de los demandantes con respecto a Selena Gómez demuestran que la Sra. Gómez no pudo haber participado en ningún 'fraude' (no lo hizo), no es responsable ante los demandantes (no lo es) y, como cuestión de derecho, debe ser excluida de esta demanda", reza el texto.

“La Sra. Gómez aceptó apoyar a su madre, Mandy Teefey, cofundadora de Wondermind… Si bien invirtió en la empresa y posee una participación minoritaria, la Sra. Gómez nunca aceptó ni gestionó la empresa. (...) La gestión recaía en la madre de la Sra. Gómez, Mandy Teefey, y en la Sra. Pierson, quienes dirigían la empresa como codirectoras ejecutivas y miembros del consejo de administración. La empresa, a su vez, contrató a la Sra. Gómez como consultora y le otorgó el título de Directora de Impacto (CIO)".

Demanda

A principios de agosto, las empresas Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC introdujeron una demanda contra la protagonista de Only Murders in the Building y fundadora de Rare Beuty.

En la querella, los inversionistas Wondermind alegaron que Gómez, su madre Mandy Teefey, de 50 años, y a su exsocia comercial Daniella Pierson, de 31 años, tergiversaron la infraestructura, el liderazgo y los recursos de la empresa emergente.

Teefey no se ha pronunciado al respecto; mientras que Pierson dijo en una declaración al New York Times, que las acusaciones eran falsas.

Los inversores alegan haber invertido casi 1,2 millones de dólares en la empresa de salud mental, fundada en 2022. Además, señalaron que se enteraron de los problemas de Wondermind el otoño pasado a través de un artículo en The Cut, que incluía acusaciones de exempleados anónimos que afirmaban que Teefey no era apta para ejercer como director ejecutivo.

El abogado de Selena dijo a People sobre la moción que presentó Gómez demuestra que la artista nunca debió ser involucrada en el caso.

"Las acusaciones en su contra carecen por completo de fundamento, si no son frívolas. La idea de que Selena haya cometido "fraude" o cualquier otra irregularidad es absurda; además de presentar nuestra moción, estamos explorando otras vías de reparación para la Sra. Gomez, incluyendo sanciones contra los demandantes por haberla incluido indebidamente".

Temas
Te puede interesar

Ex de Pablo Lyle expone cómo sus hijos mantienen vínculo con el actor

Canción inédita de Dolly Parton guardada en una cápsula del tiempo hasta 2046

"Nanny McPhee" se convierte en musical de la mano de Emma Thompson

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael José Quero Silva, fue deportado de EEUU por orden de un juez de Inmigración. 
FLORIDA

ICE deporta a Venezuela a coronel del régimen de Maduro

Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) asisten a una audiencia judicial a distancia por videoconferencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026
DELITOS

Justicia salvadoreña prepara sentencia a cúpula de Mara Salvatrucha acusada de 47.000 crímenes

El vestíbulo del Tribunal de Inmigración de Miami, Florida. 
EEUU

Corte de Inmigración de Miami inicia audiencias presenciales en septiembre ¿Qué debe saber?

Imagen del Centro Nacional de Huracanes 
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación se organiza mejor y podría convertirse en depresión o tormenta tropical

Los jugadores del Barcelona celebran tras el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou, el 10 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Sorteo de la Champions: duro camino para el Barcelona y PSG, Real Madrid con mejor suerte

Te puede interesar

Aviones tipo caza F-35
A 90 MILLAS

Cazas F-35 entran en el tablero de tensiones entre Washington y La Habana

Por Daniel Castropé
Gran jurado establece el desvío incorrecto del 10 millones de dólares a Hope Florida. 
EN TELA DE JUICIO

Gran jurado cuestiona desvío de $10 millones a Hope Florida de DeSantis

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
EL KREMLIN

Moscú rechaza "historias alarmistas" sobre riesgo de un ataque ruso a la OTAN

Melany Perdomo, de 24 años y Geybert Alexander García, de 40 años vinculados al caso.
ROBO

Arrestan a dos personas acusadas de saquear vivienda de pareja fallecida en accidente aéreo en Kenia

La invasión de inmigrantes de dos días en Ceuta levantó una crisis y ola de ctíticas e interrogantes
CRISIS MIGRATORIA

Invasión a Ceuta saca a la luz conexiones opacas entre Marruecos y socialistas de España