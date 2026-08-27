El británico Adrian Lester, entre las tablas y Hollywood con "Mutiny"

MIAMI.- Ya está en cartelera Mutiny, la nueva cinta de acción de Lionsgate. Protagonizada por la leyenda del género Jason Statham y dirigida por Jean-François Richet (Assault on Precinct 13, One Wild Moment, Plane), la historia nos presenta a Cole Reed, un ex-policía con un pasado turbulento que trabaja como guardaespaldas. Intentando llevar una vida bajo perfil mientras cumple con su labor, Reed termina siendo inculpado de un crimen que no cometió y atrapado en un barco que opera una red de tráfico humano. Acorralado y solo en el medio del océano, Reed se debatirá entre salvar su vida o ayudar a otros.