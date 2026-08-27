jueves 27  de  agosto 2026
CINE

El británico Adrian Lester, entre las tablas y Hollywood con "Mutiny"

Entrevista con el actor Adrian Lester por la llegada del largometraje "Mutiny" a las salas de cine, una película de acción donde venganza, justicia y redención se confunden en una complicada trama llena de traiciones y alianzas que se van transformando

Adrian Lester da vida al Capitán Adam Spencer en&nbsp;Mutiny.

Adrian Lester da vida al Capitán Adam Spencer en Mutiny.

Cortesía/ Lionsgate
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND

MIAMI.- Ya está en cartelera Mutiny, la nueva cinta de acción de Lionsgate. Protagonizada por la leyenda del género Jason Statham y dirigida por Jean-François Richet (Assault on Precinct 13, One Wild Moment, Plane), la historia nos presenta a Cole Reed, un ex-policía con un pasado turbulento que trabaja como guardaespaldas. Intentando llevar una vida bajo perfil mientras cumple con su labor, Reed termina siendo inculpado de un crimen que no cometió y atrapado en un barco que opera una red de tráfico humano. Acorralado y solo en el medio del océano, Reed se debatirá entre salvar su vida o ayudar a otros.

En Diario las Américas conversamos con el actor Adrian Lester (Hustle, The Sandman, Ponies) quien interpreta al Capitán Adam Spencer, uno de los personajes claves en la historia de Mutiny. Lester nos contó sobre cómo construyó su personaje en relación con otras tramas dentro del guión, la experiencia de rodar sus escenas en un buque real, los aportes que le hizo a su personaje, la importancia de un largometraje como este en cartelera y las diferencias entre trabajar en el teatro y en la gran pantalla.

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