FIU lidera nuevo programa estatal para formar especialistas en manejo de desastres

Estudiantes de FIU participan en un ejercicio práctico de respuesta a emergencias organizado por la Academia para la Preparación Internacional de Desastres

MIAMI.— Florida International University (FIU) encabezará la primera etapa de un programa estatal destinado a preparar estudiantes para trabajar en la planificación, respuesta y recuperación ante huracanes, inundaciones y otras emergencias.

El gobernador Ron DeSantis presentó el miércoles la Coalición para la Preparación Operacional en la Educación, conocida por sus siglas en inglés como CORE, durante un acto celebrado en el campus de FIU, en Miami-Dade.

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La iniciativa reúne a la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), FloridaCommerce y el Departamento de Educación estatal. También contempla la participación de universidades, centros técnicos, agencias gubernamentales y empresas privadas.

El propósito es reducir la distancia entre la enseñanza académica y las necesidades laborales del sector mediante credenciales, pasantías, programas de aprendizaje y capacitación práctica antes de la graduación.

Preparación desde diferentes carreras

CORE no estará limitado a quienes estudien manejo de emergencias. El plan busca incorporar alumnos de ingeniería, finanzas, comunicaciones, ciberseguridad, programas militares y oficios técnicos cuyas habilidades puedan aplicarse durante una catástrofe.

“Queremos asegurarnos de contar con la fuerza laboral capaz de enfrentar los desafíos futuros relacionados con el manejo de emergencias”, afirmó DeSantis.

Los estudiantes podrían participar en simulacros y operaciones reales, establecer contacto con profesionales del sector y conocer oportunidades de empleo en agencias estatales, gobiernos locales y compañías privadas. Según el gobernador, un graduado podría trabajar para FDEM, Miami-Dade o empresas que colaboran con las autoridades durante las emergencias.

FIU ya ofrece programas de pregrado y posgrado mediante su Academia para la Preparación Internacional de Desastres. También alberga el Centro de Preparación para Desastres de Florida, creado como espacio estatal para capacitación en respuesta, recuperación y resiliencia.

CORE pretende ampliar esa estructura y convertir la experiencia de FIU en un modelo para otras instituciones.

Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Once instituciones comprometidas

Además de FIU, participan Florida Atlantic University, Florida State University, University of Central Florida, University of Florida, University of South Florida y University of Tampa.

También se incorporarán Palm Beach State College, Polk State College, State College of Florida y Tallahassee State College. Otras seis instituciones han expresado interés, entre ellas University of Miami y Miami Dade College.

Cada centro adaptará el contenido a sus programas. FSU, por ejemplo, integrará preparación para emergencias en sus estudios de inteligencia; UCF lo incorporará a administración pública; Palm Beach State College lo añadirá a seguridad pública, y FAU reforzará sus cursos de asuntos gubernamentales.

Jared Perdue, nuevo director ejecutivo de FDEM, señaló que Florida necesita atraer jóvenes al sector y ofrecerles oportunidades de crecimiento. Perdue sustituyó a Kevin Guthrie, quien dejó el cargo después de incorporarse a la campaña electoral del vicegobernador Jay Collins.

La administración estatal aspira a extender CORE a todas las universidades, centros técnicos y escuelas de oficios de Florida. Sin embargo, el anuncio no precisó cuánto costará la iniciativa, cuándo comenzarán las prácticas ni cuántos estudiantes podrán participar inicialmente.