jueves 27  de  agosto 2026
FLORIDA

FIU lidera nuevo programa estatal para formar especialistas en manejo de desastres

La iniciativa conectará la preparación académica con pasantías, credenciales y experiencias en operaciones reales. Once instituciones de Florida participan en el programa

Estudiantes de FIU participan en un ejercicio práctico de respuesta a emergencias organizado por la Academia para la Preparación Internacional de Desastres

Estudiantes de FIU participan en un ejercicio práctico de respuesta a emergencias organizado por la Academia para la Preparación Internacional de Desastres

FIU
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Florida International University (FIU) encabezará la primera etapa de un programa estatal destinado a preparar estudiantes para trabajar en la planificación, respuesta y recuperación ante huracanes, inundaciones y otras emergencias.

El gobernador Ron DeSantis presentó el miércoles la Coalición para la Preparación Operacional en la Educación, conocida por sus siglas en inglés como CORE, durante un acto celebrado en el campus de FIU, en Miami-Dade.

Lee además
Imagen referencial
TENDENCIA NEGATIVA

Florida sigue perdiendo terreno entre destinos vacacionales preferidos por canadienses
Oficina de gestión del seguro de salud conocido como Obamacare.
SEGURO MÉDICO

Cerca de 443.000 floridanos dejan sus planes de Obamacare ante aumento de los costos

La iniciativa reúne a la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), FloridaCommerce y el Departamento de Educación estatal. También contempla la participación de universidades, centros técnicos, agencias gubernamentales y empresas privadas.

El propósito es reducir la distancia entre la enseñanza académica y las necesidades laborales del sector mediante credenciales, pasantías, programas de aprendizaje y capacitación práctica antes de la graduación.

Preparación desde diferentes carreras

CORE no estará limitado a quienes estudien manejo de emergencias. El plan busca incorporar alumnos de ingeniería, finanzas, comunicaciones, ciberseguridad, programas militares y oficios técnicos cuyas habilidades puedan aplicarse durante una catástrofe.

“Queremos asegurarnos de contar con la fuerza laboral capaz de enfrentar los desafíos futuros relacionados con el manejo de emergencias”, afirmó DeSantis.

Los estudiantes podrían participar en simulacros y operaciones reales, establecer contacto con profesionales del sector y conocer oportunidades de empleo en agencias estatales, gobiernos locales y compañías privadas. Según el gobernador, un graduado podría trabajar para FDEM, Miami-Dade o empresas que colaboran con las autoridades durante las emergencias.

FIU ya ofrece programas de pregrado y posgrado mediante su Academia para la Preparación Internacional de Desastres. También alberga el Centro de Preparación para Desastres de Florida, creado como espacio estatal para capacitación en respuesta, recuperación y resiliencia.

CORE pretende ampliar esa estructura y convertir la experiencia de FIU en un modelo para otras instituciones.

Ron DeSantis, gobernador de Florida.&nbsp;

Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Once instituciones comprometidas

Además de FIU, participan Florida Atlantic University, Florida State University, University of Central Florida, University of Florida, University of South Florida y University of Tampa.

También se incorporarán Palm Beach State College, Polk State College, State College of Florida y Tallahassee State College. Otras seis instituciones han expresado interés, entre ellas University of Miami y Miami Dade College.

Cada centro adaptará el contenido a sus programas. FSU, por ejemplo, integrará preparación para emergencias en sus estudios de inteligencia; UCF lo incorporará a administración pública; Palm Beach State College lo añadirá a seguridad pública, y FAU reforzará sus cursos de asuntos gubernamentales.

Jared Perdue, nuevo director ejecutivo de FDEM, señaló que Florida necesita atraer jóvenes al sector y ofrecerles oportunidades de crecimiento. Perdue sustituyó a Kevin Guthrie, quien dejó el cargo después de incorporarse a la campaña electoral del vicegobernador Jay Collins.

La administración estatal aspira a extender CORE a todas las universidades, centros técnicos y escuelas de oficios de Florida. Sin embargo, el anuncio no precisó cuánto costará la iniciativa, cuándo comenzarán las prácticas ni cuántos estudiantes podrán participar inicialmente.

Temas
Te puede interesar

Florida propone eliminar obligatoriedad de cuatro vacunas para escolares

Jueza frena sanciones de FIU a estudiantes por protesta silenciosa contra ICE

Cazas F-35 entran en el tablero de tensiones entre Washington y La Habana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael José Quero Silva, fue deportado de EEUU por orden de un juez de Inmigración. 
FLORIDA

ICE deporta a Venezuela a coronel del régimen de Maduro

Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) asisten a una audiencia judicial a distancia por videoconferencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026
DELITOS

Justicia salvadoreña prepara sentencia a cúpula de Mara Salvatrucha acusada de 47.000 crímenes

El vestíbulo del Tribunal de Inmigración de Miami, Florida. 
EEUU

Corte de Inmigración de Miami inicia audiencias presenciales en septiembre ¿Qué debe saber?

Imagen del Centro Nacional de Huracanes 
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación se organiza mejor y podría convertirse en depresión o tormenta tropical

Los jugadores del Barcelona celebran tras el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou, el 10 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Sorteo de la Champions: duro camino para el Barcelona y PSG, Real Madrid con mejor suerte

Te puede interesar

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
EL KREMLIN

Moscú rechaza "historias alarmistas" sobre riesgo de un ataque ruso a la OTAN

Por Leonardo Morales
Gran jurado establece el desvío incorrecto del 10 millones de dólares a Hope Florida. 
EN TELA DE JUICIO

Gran jurado cuestiona desvío de $10 millones a Hope Florida de DeSantis

Melany Perdomo, de 24 años y Geybert Alexander García, de 40 años vinculados al caso.
ROBO

Arrestan a dos personas acusadas de saquear vivienda de pareja fallecida en accidente aéreo en Kenia

La invasión de inmigrantes de dos días en Ceuta levantó una crisis y ola de ctíticas e interrogantes
CRISIS MIGRATORIA

Invasión a Ceuta saca a la luz conexiones opacas entre Marruecos y socialistas de España

Nvidia el gigante estadounidense de los semiconductores.
COMPRAVENTA

Nvidia anuncia acaudalada compra de plataforma de Inteligencia Artificial