ICE deporta a Venezuela a coronel del régimen de Maduro

El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael José Quero Silva, fue deportado de EEUU por orden de un juez de Inmigración.

MIAMI — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a Venezuela al coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael José Quero Silva, un extranjero ilegal con antecedentes penales y conocido violador de derechos humanos que participó en la detención y tortura de disidentes políticos durante el régimen de Nicolás Maduro,

La orden de deportación fue emitida por un juez de inmigración del Departamento de Justicia, anunció ICE a través de un comunicado.

De acuerdo con la información, agentes de ICE arrestaron a Quero Silva el 27 de febrero de 2025 en la ciudad de Miramar, en Florida. El exmilitar ingresó a Estados Unidos el 20 de junio de 2016 con una visa B-2 de turista, por el Aeropuerto Internacional de Miami, pero permaneció ilegalmente en Estados Unidos.

“Los oficiales de ICE continúan deportando a violadores de derechos humanos a sus países de origen”, dijo Matthew Elliston, director de la Oficina de Campo de ERO en Miami. "Estamos comprometidos con la seguridad pública y la seguridad nacional, y con asegurarnos de que Estados Unidos no se convierta en un refugio seguro para personas que participaron en persecuciones, torturas u otros abusos graves de derechos humanos".

Según medios venezolanos, Quero Silva fue comandante del Destacamento 47 de la GNB, con sede en Barquisimeto, Lara.

"Violador de derechos humanos"

Durante las protestas de 2013 y 2014, manifestantes y organizaciones de derechos humanos lo señalaron por presuntamente ordenar o permitir abusos contra ciudadanos detenidos por razones políticas.

“HSI sigue comprometido a trabajar con nuestros socios de aplicación de la ley para identificar, investigar y responsabilizar a los violadores de derechos humanos que buscan refugio en Estados Unidos”, dijo José R. Figueroa, Agente Especial a Cargo de HSI en Miami. “Este caso refleja nuestro compromiso inquebrantable de proteger la integridad de nuestro sistema de inmigración y asegurar que las personas que participaron en persecuciones o torturas no puedan evadir la justicia.”

"El presidente Donald Trump y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, están cumpliendo con el mandato de asegurar la frontera y proteger al pueblo estadounidense de criminales extranjeros peligrosos y violadores de derechos humanos", subraya el comunicado de ICE.

¿Quién es Quero Silva?

Antes de entrar a Estados Unidos, Quero Silva sirvió como coronel en la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, conocida como la GNB, comandando el 47º Destacamento en la ciudad de Barquisimeto. Estuvo involucrado y tenía conocimiento del uso excesivo de la fuerza, la detención y la tortura contra manifestantes del régimen de Maduro por parte de los miembros del GNB que estaban bajo su mando".

Los informes indican que en 2013, Quero Silva supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos. Mientras estaban bajo la custodia del 47º Destacamento de Quero Silva. Los presos políticos "fueron sometidos a descargas eléctricas, severas palizas con porras y botellas de agua congeladas, amenazas de violación y otras formas de abuso físico, psicológico y sexual", especifica ICE.

Desde 2003, ICE ha arrestado a más de 520 personas por violaciones a los derechos humanos bajo varios estatutos penales e inmigratorios. Durante el mismo período, ICE ha obtenido órdenes de deportación contra 1.178 violadores de derechos humanos conocidos o sospechosos y los ha expulsado físicamente de Estados Unidos, además de facilitar las salidas de otros 208.