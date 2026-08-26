miércoles 26  de  agosto 2026
OBITUARIO

Muere la actriz venezolana Andreína Yépez a los 55 años

La noticia fue confirmada por el programa Zona i de Canal i y difundida por diversos medios de comunicación

La actriz, modelo y comediante venezolana Andreína Yépez

La actriz, modelo y comediante venezolana Andreína Yépez

Captura de Pantalla / Instagram / andreyepez
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La industria del entretenimiento hispano está de luto por el fallecimiento de la actriz, modelo y comediante venezolana Andreína Yépez, quien murió a los 55 años tras ser diagnosticada con cáncer de páncreas detectado tan solo un mes atrás.

La noticia fue confirmada por el programa Zona i de Canal i y difundida por diversos medios de comunicación, destacando que permaneció en todo momento rodeada de su círculo familiar más cercano.

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El anuncio causó conmoción entre colegas, seguidores y figuras de la televisión latina, quienes expresaron sus condolencias resaltando el carisma y la discreción con la que decidió atravesar sus últimos días.

“Con profundo pesar y el máximo respeto que merece su memoria, en Zona i cumplimos con el doloroso deber de informar la sensible partida física de la querida actriz, modelo y comediante venezolana, Andreína Yépez”, informó la producción del espacio televisivo al dar a conocer la noticia.

Un ícono de la televisión venezolana

Iniciada en el mundo artístico durante la década de los 90 como bailarina —recordada por su icónica participación en el tema La Piernona del merenguero Miguel Moly—, Yépez consolidó una importante trayectoria en la pantalla chica.

Su talento para la comedia brilló en programas emblemáticos como Bienvenidos, El show de Joselo y Cheverísimo, donde conquistó la simpatía del público a través de entrañables personajes como "Melao".

Asimismo, la intérprete destacó en el género dramático participando en exitosas telenovelas venezolanas de alcance internacional, entre ellas Amantes de luna llena, El amor las vuelve locas y La mujer perfecta.

En sus últimos años de vida, radicada en la ciudad de Miami, se mantuvo vinculada a la industria del entretenimiento mediante el desarrollo de proyectos digitales como el segmento Vente conmigo, enfocado en moda, arte y estilo de vida.

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