EEUU acusa a dos cubanos vinculados a red de inteligencia rusa

Edificio de la Corte Suprema de Justicia de EStados Unidos, en Washington D.C. AFP

WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente a dos migrantes cubanos residentes en Rusia, identificados como Oemis Romagoza Durruthy y Yaidel Delgado Suárez (alias "Viking"), de integrar una red de inteligencia al servicio de Moscú dedicada a la financiación del terrorismo, el reclutamiento de agentes y la conspiración para cometer asesinatos por encargo contra disidentes en territorio estadounidense y europeo.







El fiscal general de EEUU, Todd Blanche, y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York confirmaron la acusación contra cinco personas pertenecientes a la denominada Red RIS, una estructura que opera desde 2024 bajo las órdenes de los servicios de inteligencia de la Federación de Rusia. De acuerdo con las investigaciones, el grupo rastreaba a disidentes rusos en Estados Unidos y coordinaba actos de sabotaje contra infraestructuras militares y civiles en países europeos alineados con Ucrania, reseña el portal web Martí Noticias.

Estructura de la red, roles de reclutamiento y alcance operativo Liderazgo y reclutadores : La acusación formal señala como mandos de alto rango a Yuri Khrameev (excoronel de inteligencia rusa), a su hijo Kirill Khrameev (oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia) y al cubano Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años. Como reclutadores operaban el cubano Yaidel Delgado Suárez y el venezolano Ángel Eduardo Castro, este último residente en EEUU.

: La acusación formal señala como mandos de alto rango a Yuri Khrameev (excoronel de inteligencia rusa), a su hijo Kirill Khrameev (oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia) y al cubano Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años. Como reclutadores operaban el cubano Yaidel Delgado Suárez y el venezolano Ángel Eduardo Castro, este último residente en EEUU. Operaciones de sabotaje en Europa: Según los documentos judiciales, Romagoza Durruthy coordinó la logística para ataques terroristas en Praga (República Checa) en junio de 2024 y en Lituania en septiembre del mismo año, gestionando pasajes y manteniendo comunicaciones continuas con los ejecutores. Lituania mantiene una orden de búsqueda internacional en su contra.

Según los documentos judiciales, Romagoza Durruthy coordinó la logística para ataques terroristas en Praga (República Checa) en junio de 2024 y en Lituania en septiembre del mismo año, gestionando pasajes y manteniendo comunicaciones continuas con los ejecutores. Lituania mantiene una orden de búsqueda internacional en su contra. Vigilancia a disidentes en EEUU.: La red utilizó a agentes en suelo estadounidense para vigilar la vivienda de un destacado disidente ruso en el área de Washington D.C. Las pruebas incluyen mensajes cifrados donde se discutieron montos de pago e instrucciones logísticas para perpetrar asesinatos por encargo. Los cinco imputados se encuentran actualmente en libertad. De ser capturados y procesados, enfrentarán penas de hasta 20 años de prisión por el cargo de conspiración para financiar el terrorismo, sumados a condenas de entre tres y diez años de cárcel por la conspiración para cometer asesinatos por encargo. FUENTE: Martí Noticias

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