Un cruce digno de Hollywood: Ryan Reynolds y Hugh Jackman reaccionan al sorteo del Wrexham contra Chelsea

El Wrexham enfrentará al Chelsea en la quinta ronda de la FA Cup 2026 en un cruce que parece de Hollywood. El dueño Ryan Reynolds reaccionó al sorteo

El actor estadounidense y propietario del Wrexham, Ryan Reynolds (2i), observa durante el partido de fútbol de tercera ronda de la Copa FA inglesa entre el Wrexham y el Nottingham Forest en el Racecourse Ground Stadium en Wrexham, al norte de Gales, el 9 de enero de 2026.

El actor estadounidense y propietario del Wrexham, Ryan Reynolds (2i), observa durante el partido de fútbol de tercera ronda de la Copa FA inglesa entre el Wrexham y el Nottingham Forest en el Racecourse Ground Stadium en Wrexham, al norte de Gales, el 9 de enero de 2026. 

Oli SCARFF / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El fútbol inglés vuelve a mezclar deporte y espectáculo con una historia que parece escrita para la gran pantalla. El 13 de febrero de 2026, el Wrexham AFC hizo historia al derrotar 1-0 al Ipswich Town y clasificarse a la quinta ronda de la FA Cup por primera vez en décadas. Días después, el sorteo confirmó un rival que elevó aún más el guion: el Chelsea FC visitará Racecourse Ground en un duelo que ya es considerado uno de los más mediáticos del torneo.

El momento del sorteo tuvo un toque cinematográfico. El copropietario del club galés, el actor Ryan Reynolds, se enteró del emparejamiento junto a Hugh Jackman, y la reacción fue inmediata: sorpresa, risas y la sensación de estar viviendo algo “de locura”.

Reynolds, que ya había celebrado la victoria ante Ipswich con un video y el mensaje “5 años y parece que apenas estamos comenzando”, volvió a insistir en que el crecimiento del club ha sido vertiginoso desde que asumió la propiedad junto a Rob McElhenney. En apenas un lustro, el Wrexham pasó de ser una historia romántica del fútbol inglés a protagonista de uno de los cruces más atractivos de la FA Cup.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VancityReynolds/status/2023509316167496184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2023509316167496184%7Ctwgr%5Eaa8eac2cfc86e9967c22dffabd01e15ad212a5cf%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fen.as.com%2Fsoccer%2Fwrexham-handed-hollywood-style-clash-in-fa-cup-f202602-n%2F&partner=&hide_thread=false

Del sueño copero a enfrentar a un gigante del milenio

El Chelsea, uno de los clubes más exitosos del fútbol inglés en el actual milenio y también bajo propiedad estadounidense liderada por Todd Boehly, representa el desafío más grande para el equipo galés en su camino copero.

Será el segundo rival de la Premier League que el Wrexham enfrenta en esta edición. En la tercera ronda ya había eliminado al Nottingham Forest tras un vibrante empate 3-3 y una dramática tanda de penaltis que terminó 4-3. Ese triunfo marcó el inicio de una campaña que hoy tiene tintes épicos y que revive tradiciones históricas del club.

La clasificación a octavos de final —su primera presencia en esta instancia en casi 30 años— confirma que el proyecto deportivo liderado por Reynolds y McElhenney no solo genera contenido viral, sino resultados reales dentro del campo.

AFP__20260109__929297N__v2__MidRes__776432771
El actor estadounidense y propietario del Wrexham, Ryan Reynolds, saluda a los fanáticos mientras camina por el campo antes del partido de fútbol de tercera ronda de la Copa FA inglesa entre el Wrexham y el Nottingham Forest en el Racecourse Ground Stadium en Wrexham, al norte de Gales, el 9 de enero de 2026.

El actor estadounidense y propietario del Wrexham, Ryan Reynolds, saluda a los fanáticos mientras camina por el campo antes del partido de fútbol de tercera ronda de la Copa FA inglesa entre el Wrexham y el Nottingham Forest en el Racecourse Ground Stadium en Wrexham, al norte de Gales, el 9 de enero de 2026.

Historial Wrexham vs Chelsea: pocos antecedentes y recuerdos históricos

El historial entre ambos clubes es limitado, con diez enfrentamientos oficiales y algunos amistosos adicionales. Uno de los más recientes fue el empate 2-2 del 24 de julio de 2024 en Santa Clara, donde Christopher Nkunku y Lesley Ugochukwu marcaron para los londinenses, mientras Luke Bolton y Jack Marriott anotaron para el conjunto galés.

Uno de los antecedentes más recordados data de 1982, cuando disputaron una intensa eliminatoria de FA Cup que necesitó tres partidos para definirse. Tras empates 1-1 y 0-0, el Chelsea terminó imponiéndose 2-1 para avanzar de ronda.

El partido más importante desde la llegada de Ryan Reynolds

El cruce contra el Chelsea promete convertirse en el encuentro más mediático del Wrexham desde la llegada de Reynolds como copropietario. La narrativa es irresistible: un club histórico renacido gracias a figuras de Hollywood enfrentando a uno de los gigantes modernos del fútbol inglés.

Con una ciudad ilusionada, un estadio que vivirá una noche histórica y un rival de élite, el Wrexham se prepara para escribir un nuevo capítulo que mezcla fútbol, espectáculo y una sensación creciente de que este sueño —más que ficción— se está convirtiendo en realidad.

