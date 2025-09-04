jueves 4  de  septiembre 2025
ESCENAS

Miami celebra el 19º Festival de Cante Flamenco

Este año, el festival contará con la participación de artistas de primer nivel como: Amparo Heredia, Morenito de Íllora y Gabriel de la Tomasa

Cortesía/ Adrienne Arsht Center
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Del 5 al 7 de septiembre de 2025, Miami volverá a ser el epicentro del arte y la tradición española con la realización del 19º Festival de Cante Flamenco, un evento único en Estados Unidos que promete transportar al público al corazón de Andalucía. La cita será en el Adrienne Arsht Center, específicamente en el Carnival Studio Theater, donde se reunirán algunas de las voces y talentos más reconocidos del flamenco contemporáneo.

Este año, el festival contará con la participación de artistas de primer nivel, entre ellos los cantaores Amparo Heredia, Morenito de Íllora y Gabriel de la Tomasa, quienes con sus interpretaciones llenas de pasión y autenticidad evocarán la esencia del cante jondo. El espectáculo también brillará con el baile de la extraordinaria Irene Lozano, cuyo arte y fuerza en el escenario la han convertido en una de las bailaoras más aclamadas del género.

La música estará a cargo de la maestría guitarrística de José Pansequito, que dará vida a los ritmos más intensos del flamenco, acompañado por la experiencia y el talento de Paco y Celia Fonta, fundadores de Siempre Flamenco, quienes aportarán su sello inconfundible con la guitarra y el baile.

Cita imprescindible

El Festival de Cante Flamenco, presentado por Siempre Flamenco y el Adrienne Arsht Center, se ha consolidado a lo largo de casi dos décadas como una cita imprescindible para los amantes del flamenco en Estados Unidos. Su carácter auténtico y su capacidad de reunir a grandes artistas han convertido este evento en una experiencia cultural irrepetible que acerca la tradición española a nuevas audiencias.

Con esta edición, Miami reafirma su papel como punto de encuentro entre culturas y como una ciudad que celebra la diversidad artística. Los asistentes podrán vivir un fin de semana lleno de música, baile y emoción, en un espectáculo que busca honrar las raíces del flamenco y al mismo tiempo proyectarlo hacia nuevas generaciones.

Las entradas están disponibles a través de la página oficial del Arsht Center.

Embed - 19th Festival of Cante Flamenco in MIami

