Miami celebra el 19º Festival de Cante Flamenco

MIAMI.- Del 5 al 7 de septiembre de 2025, Miami volverá a ser el epicentro del arte y la tradición española con la realización del 19º Festival de Cante Flamenco , un evento único en Estados Unidos que promete transportar al público al corazón de Andalucía. La cita será en el Adrienne Arsht Center , específicamente en el Carnival Studio Theater, donde se reunirán algunas de las voces y talentos más reconocidos del flamenco contemporáneo.

Este año, el festival contará con la participación de artistas de primer nivel, entre ellos los cantaores Amparo Heredia, Morenito de Íllora y Gabriel de la Tomasa, quienes con sus interpretaciones llenas de pasión y autenticidad evocarán la esencia del cante jondo. El espectáculo también brillará con el baile de la extraordinaria Irene Lozano, cuyo arte y fuerza en el escenario la han convertido en una de las bailaoras más aclamadas del género.

La música estará a cargo de la maestría guitarrística de José Pansequito, que dará vida a los ritmos más intensos del flamenco, acompañado por la experiencia y el talento de Paco y Celia Fonta, fundadores de Siempre Flamenco, quienes aportarán su sello inconfundible con la guitarra y el baile.

Cita imprescindible

El Festival de Cante Flamenco, presentado por Siempre Flamenco y el Adrienne Arsht Center, se ha consolidado a lo largo de casi dos décadas como una cita imprescindible para los amantes del flamenco en Estados Unidos. Su carácter auténtico y su capacidad de reunir a grandes artistas han convertido este evento en una experiencia cultural irrepetible que acerca la tradición española a nuevas audiencias.

Con esta edición, Miami reafirma su papel como punto de encuentro entre culturas y como una ciudad que celebra la diversidad artística. Los asistentes podrán vivir un fin de semana lleno de música, baile y emoción, en un espectáculo que busca honrar las raíces del flamenco y al mismo tiempo proyectarlo hacia nuevas generaciones.

Las entradas están disponibles a través de la página oficial del Arsht Center.