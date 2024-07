Se espera que Céline Dion y Lady Gaga deslumbren en la inauguración de París 2024

La autora de Bad romance encaja bien en una ceremonia que durará 3H45 y que requerirá la colaboración de miles de acróbatas y bailarines.

Ganó un óscar por Shallow, una canción que coescribió para la nueva versión de la película de 2018 Ha nacido una estrella. Fue en esa película donde cantó el clásico La Vie en rose de la leyenda francesa Edith Piaf, uno de los clásicos cuyo repertorio se espera que forme parte del espectáculo.

Lady Gaga fue vista llegando a un hotel en la capital francesa días antes de la ceremonia de apertura.

Su esperada participación en los Juegos Olímpicos se produce en un año ajetreado para la compositora estadounidense de 38 años. A principios de este mes anunció que estaba de vuelta en el estudio trabajando en un nuevo álbum; y en pocos días se presentará en el festival de cine de Venecia la segunda parte de Joker, la película en la que interpreta a Harley Quinn, desquiciada enamorada del Guasón (Joaquin Phoenix).

"La música es una de las cosas más poderosas que el mundo tiene para ofrecer", dijo antes de su electrizante actuación en el espectáculo del Super Bowl en 2017.

"No importa cuál sea tu raza, religión, nacionalidad, orientación sexual o género, tiene el poder de unirnos."

Céline Dion

La superestrella canadiense podría ser la gran protagonista de la velada: si canta, representaría su retorno a los escenarios despues de cuatro años de ausencia debido a la rara enfermedad autoinmune que la afecta.

Dion lleva varios días en París, y ha estado posando para selfies con fanáticos.

Según fuentes de la organización, podría cantar el conmovedor Himno al amor de Piaf en la ceremonia. Si actúa será además la segunda vez que lo hace en unos Juegos, después de las Olimpiadas de Atlanta-1996.

Dion reveló por primera vez en diciembre de 2022 que le habían diagnosticado el Síndrome de la Persona Rígida, un trastorno neurológico incurable. Pero en junio dijo a la cadena estadounidense NBC: "Voy a volver al escenario, aunque tenga que arrastrarme. Aunque tenga que hablar con mis manos, lo haré. Lo haré."

Ha vendido más de 250 millones de álbumes durante una carrera de décadas, y ganó dos Grammys por su interpretación de My Heart Will Go On, la canción inmortal de la película Titanic (1997).

Dion es adorada por el público francés, con el que mantiene una relación especial desde los años 1990.

Aya Nakamura

Es probablemente la cantante francesa más conocida en el exterior. De origen maliense, con fuerte temperamento y aires de diva, Aya Nakamura, de 29 años, cultiva un estilo entre soul y hip hop, con préstamos de la música actual africana.

Su gran éxito internacional es Djadja, una canción con casi mil millones de reproducciones solo en YouTube.

Cuando hace unos meses se empezó a rumorear que podría participar en las ceremonias de los Juegos de París, pequeños grupúsculos de extrema derecha se rieron de ella y de su nivel de francés.

El presidente Emmanuel Macron la apoyó públicamente.

Nacida como Aya Danioko en la capital maliense Bamako en 1995 en una familia de músicos tradicionales, se mudó con sus padres a los suburbios de París cuando era niña.

Nakamura respondió a sus detractores en sus redes sociales y los calificó de racistas. "Me convierto en un asunto de Estado número 1 y eso es lo que les duele", escribió.

FUENTE: AFP