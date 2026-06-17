miércoles 17  de  junio 2026
CINE

Sean Penn dirige película sobre ataque al Capitolio de Estados Unidos

La producción de la cinta, cuyo guión también estará a cargo de Penn, está prevista para mediados de 2027

El actor y director estadounidense Sean Penn asiste a una conferencia de prensa para la película Superpower en el programa de gala especial de la Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa, el 18 de febrero de 2023 en Berlín.

El actor y director estadounidense Sean Penn asiste a una conferencia de prensa para la película "Superpower" en el programa de gala especial de la Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa, el 18 de febrero de 2023 en Berlín.

AFP/STEFANIE LOOS

LOS ÁNGELES.- El tres veces oscarizado Sean Penn dirigirá una cinta sobre un policía que se ve atrapado en el ataque al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, informaron medios locales este martes. La película abordará la vida de este policía, que podría ser encarnado por el actor Bradley Cooper, según la publicación especializada Deadline.

La producción de la cinta, cuyo guión también estará a cargo de Penn, está prevista para mediados de 2027.

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El ataque al Capitolio ocurrió cuando miles de simpatizantes de Donald Trump invadieron el Congreso cuando se iba a certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden, quien había derrotado en las presidenciales de 2020 al republicano. La insurrección, que conmocionó a Estados Unidos y al mundo, se volvió parte del debate político nacional.

Trump, quien nunca reconoció la derrota electoral, niega su responsabilidad en el ataque y califica a los manifestantes como "patriotas".

Papel del actor

Penn, conocido por su vena política y social, con posiciones más alineadas con la izquierda, acudió a las audiencias públicas del comité legislativo que investigó la insurrección.

En aquella época, al actor se le fotografió sentado junto a oficiales que se enfrentaron al ataque, tales como Michael Fanone y Daniel Hodges.

Fanone habló en las audiencias y en numerosas entrevistas sobre los traumáticos momentos que vivió el 6 de enero.

El oficial escribió el libro Hold the Line: The Insurrection and One Cop's Battle for America's Soul, sobre lo que vivió durante el dramático ataque en Washington.

De momento, no ha sido revelada la identidad del policía que inspira la cinta. De acuerdo con medios locales, el proyecto pertenece a Warner Bros.

Warner Bros. estuvo a cargo de Una batalla tras otra, ganadora del Óscar a la mejor película del año, y que le dio a Penn en marzo su tercer premio de la Academia.

FUENTE: AFP

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