domingo 15  de  marzo 2026
PREMIOS

Sean Penn gana el Óscar a mejor actor de reparto por "One Battle After Another"

Se trata de la primera estatuilla como actor de reparto para Penn, gracias a One Battle After Another, y su tercera en general

El actor y director estadounidense Sean Penn asiste a una conferencia de prensa para la película Superpower en el programa de gala especial de la Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa, el 18 de febrero de 2023 en Berlín.

El actor y director estadounidense Sean Penn asiste a una conferencia de prensa para la película "Superpower" en el programa de gala especial de la Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa, el 18 de febrero de 2023 en Berlín.

AFP/STEFANIE LOOS

LOS ÁNGELES.- Sean Penn, el eterno rebelde de Hollywood, se alzó este domingo con su tercer Óscar gracias a One Battle After Another, en la que interpreta a un rígido militar dispuesto a todo por limpiar su hoja de vida.

Se trata de la primera estatuilla como actor de reparto para Penn, de 65 años, quien competía en la categoría con su colega de cinta Benicio Del Toro, además del sueco Stellan Skarsgard (Valor sentimental), Delroy Lindo (Sinners) y Jacob Elordi (Frankenstein).

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Conocido tanto por sus grandes actuaciones como por su desdén por el circuito de premios, Penn no acudió a la 98ª edición de los Óscar este domingo.

También brilló por su ausencia en ceremonias que lo honraron previamente, como la del Sindicato de Actores y los británicos BAFTA.

En One Battle After Another, dio vida al coronel Steven Lockjaw, un militar conservador que brevemente pierde el foco por la revolucionaria Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) y que, años más tarde, moverá literalmente un ejército para que sus deslices pasionales no destruyan sus ambiciones políticas.

FUENTE: AFP

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