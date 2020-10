Sebastián Yatra se une al festival virtual #Sosfest

Sebastián Yatra se unirá a más de 35 artistas de distintos géneros musicales, como Foo Fighters, Brittany Howard, Dave Matthews, Dillon Francis, The Roots, Marshmello, Demi Lovato, Kelsea Ballerini Miley Cyrus, Monica, Reba McIntire, YG, entre otros, que serán vistos desde múltiples teatros y clubes independientes de los Estados Unidos.

A estos artistas también se suma el comediante y músico Reggie Watts como presentador.

Aunque el festival es gratuito, se le pide al público hacer un donativo al Fondo de Ayuda de Emergencia de NIVA para apoyar a los teatros y los clubes independientes afectados por la crisis económica que generó la pandemia del COVID-19.

“Estamos emocionados de darle la bienvenida a Sebastián Yatra a nuestro escenario virtual como parte del #Sosfest para recaudar fondos para los espacios culturales de todo el país”, dijo Kelley Shanley, presidente y CEO del Broward Center. “Esperamos ese día en el que todos los artistas puedan presentarse nuevamente en vivo aquí y en todos los escenarios del país", agregó el ejecutivo cultural, quien resaltó el apoyo que necesita la industria en estos momentos.

“Necesitamos el apoyo del público para traer de nuevo la música a Fort Lauderdale. Con este fin, hemos lanzado la campaña The Road to Recovery (El Camino a la Recuperación)", acotó Shanley.

“Los lugares culturales más queridos de nuestra nación luchan por sobrevivir porque no han tenido ingresos desde que tuvieron que cerrar sus puertas en marzo por causa de la pandemia”, dijo Stephen Sternschein, tesorero de la Junta de NIVA y productor ejecutivo de #Sosfest. “Ha sido brutal ver que un sinnúmero de estos lugares se ha hundido, no por culpa de ellos. Mientras tanto, nosotros continuamos abogando por la aprobación del Save Our Stages Act (Ley para Rescatar a Nuestros Escenarios)", agregó el tesorero.

Por otra parte, el festival será presentado por Bud Light Seltzer, quien donará un millón de dólares a NIVA como parte del #Sosfest con la colaboración de empresas de producción y de transmisión en vivo, Big Room y Bulldog Digital Media.

El festival virtual #Sosfest podrá disfrutarse por el canal oficial de NIVA en YouTube o simultáneamente por los canales oficiales de YouTube de los propios artistas.

Para conocer más acerca de este evento, el público puede ingresar a la página de Save Our Stages.