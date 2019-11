Selena Gómez sufre ataque de pánico antes de actuar en los American Music Awards

Este delicado momento tuvo lugar "en el último minuto" justo antes de su actuación, algo que provocó que "sonara mejor en los ensayos", según añade la citada fuente, que aclara que, una vez pasado el trago, la artista de 27 años "se divirtió de buen humor con familiares y amigos".

De hecho, más tarde en la misma noche del domingo, Selena compartió sus sentimientos en Instagram: "Se sienta bien estar de vuelta. Gracias a todo el equipo y a mis fans, que permanecen ahí para mí. Todo esto es para vosotros y gracias a vosotros".

Para su primera actuación en vivo en televisión en dos años, Gómez escogió cantar dos nuevas canciones: la vulnerable balada en primera persona 'Lose you to love me' y la más rítmica 'Look at her now'.

Selena se sometió en 2017 a un trasplante de riñón que derivó meses después en una "crisis emocional" por la que fue ingresada en un psiquiátrico para seguir una forma de tratamiento denominado terapia dialéctica conductual.

"Pensé que es importante compartir música, ya que sé que muchos pueden relacionarse con el hecho de que el camino hacia el autodescubrimiento generalmente pasas por las cicatrices en la vida. Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrás al otro lado más fuerte y como una mejor versión de ti mismo", dijo la artista el pasado octubre al estrenar 'Lose you to love me'.

El último disco de Selena Gómez fue 'Revival' en 2015. A principios de este año, cantó en 'I can't get enough', una colaboración con Benny Blanco, J Balvin y Tainy. Además, hizo un cameo en la última película de zombies de Jim Jarmusch, 'The dead don't die'.