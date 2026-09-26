Estas son las películas vencedoras en el Festival de Cine de San Sebastián 2026

El director británico Mike Leigh y el elenco de la película 'Tender Loving Care', ganadora de la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián.

SAN SEBASTIÁN.- La película 'Tender Loving Care', del británico Mike Leigh, ha sido la triunfadora de la 74 edición del Festival de Cine de San Sebastián, donde se ha alzado con la Concha de Oro a la mejor película, ha obtenido el premio al mejor guion y le ha valido a su protagonista, Kate O'Flynn, el de mejor interpretación 'ex aequo' con Asta Kamma August.

Este es el palmarés completo:

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Sección Oficial

Concha de Oro a la Mejor Película: 'Tender Loving Care', de Mike Leigh

Premio Especial del Jurado: 'Border', de Ah Biao

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Amanda Kernell por 'Brace Your Heart'

Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Kate O'Flynn ('Tender Loving Care', de Mike Leigh) y Asta Kamma August ('Growth of the Soil', de Hans Petter Moland)

Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Javier Cámara ('5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera)

Premio a la Mejor Fotografía: Oskar Dahlsbakken ('Growth of the soil', de Hans Petter Moland)

Premio al Mejor Guion: Mike Leigh ('Tender Loving Care')

Otros premios oficiales

Premio SGAE a la mejor música original: Amine Bouhafa ('Milo', de Nicole Garcia-Francia)

Premio New Directors: 'Body of Glass', de Naëmi Ada (Alemania-Francia)

Premio Horizontes Latinos: 'La ilusión de un verano sin fin', de Alessandra Sanguinetti (Argentina-EE.UU). Mención especial: 'Moscas', de Fernando Eimbcke (México-España)

Premio Zabaltegi-Tabakalera: 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma', de Jane Schoenbrun (EE.UU.-Canadá)

Premio Culinary Zinema: 'Burgundy', de Michael Dweck y Gregory Kershaw (EE.UU.)

Premio del Público a la Mejor Película: 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi (España)

Premio del Público Película Europea: 'Naza', de Yuval Abraham y Rachel Szor (Reino Unido)

Premio Irizar del Cine Vasco: 'Txakun txakür', de Elsa Oliarj-Inès.

Premio Tabakalera-Nest: 'Erased From The Map', de Maarij Reka (Indonesia). Mención especial: 'Nadie ladra', de Julia Coldwell Serra (España)

Premio 'Otra mirada' de RTVE: A las productoras de 'All of a sudden', de Ryusuke Hamaguchi (Japón)

Premio Cooperación Española: 'Cinco años, cuatro meses', de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García (Colombia)

Premio DAMA de la Juventud: 'La ilusión de un verano sin fin', de Alessandra Sanguinetti (Argentina-EE.UU)

Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country: 'Ceniza en la boca', de Diego Luna (México-España)

Premios de la Industria

Premio WIP Latam: 'Lovers Go Home!', de Juan Sebastián Mesa (Chile)

Premio EGEDA WIP Latam: 'Galerna', de Tatiana Huezo (El Salvador)

Premio WIP Europa: 'In a Manner of Speaking', de Val Jashari (Kosovo)

Premio del XIV Foro de Coproducción Europa-América Latina: 'Los inexpertos', de Felipe Solari Yrigoyen (Argentina)

Premio DALE! (Desarrollo América Latina-Europa): 'Las ilusiones', de Ingrid Pokropek (Argentina)

Artekino International Prize: 'El último sonidero', de Selma Cervantes (México)

Premio Make & Mark: 'Tender Loving Care', de Mike Leigh (Reino Unido)

Premios Paralelos

Premio Feroz Zinemaldia: 'El debut', de Jesse Eisenberg

FUENTE: Con información de EFE