sábado 26  de  septiembre 2026
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Festival de cine latinoamericano en Francia honra a Leonardo Padura

El festival cinematográfico francés Biarritz América Latina (BAL) arranca su edición número 35 con un homenaje al escritor cubano Leonardo Padura

El escritor cubano Leonardo Padura.&nbsp;
El escritor cubano Leonardo Padura. 
EFE

PARÍS.- El festival cinematográfico francés Biarritz América Latina (BAL) arranca su edición número 35, en la que se rendirá homenaje al escritor cubano Leonardo Padura y al músico chileno Eduardo Carrasco, miembro fundador del grupo folclórico Quilapayún y referente de la Nueva Canción chilena.

Ambos recibirán un Abrazo de Honor, el premio honorífico que entrega este certamen anual celebrado en la turística localidad costera del País Vasco francés.

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Ambos son, según el BAL, "dos figuras destacadas de la creación latinoamericana, cuyas obras y compromisos mantienen un vínculo profundo con la historia, la memoria y las realidades del continente".

En el caso de Carrasco, que recogerá su galardón este mismo sábado, el homenaje sirve para celebrar la cultura latinoamericana a través de la música comprometida, "íntimamente ligada a la historia política y social de Chile", que dio voz a toda una generación.

Junto a la entrega del premio esta tarde se proyectará también el documental 'Quilapayún más allá de la canción'.

Respecto a Padura, que estará en Biarritz para recoger su Abrazo de Honor el martes, el festival celebra una carrera de resonancia internacional "profundamente anclada en la historia y la sociedad de Cuba", pero que -sobre todo a partir de su personaje emblemático de Mario Conde- interroga también "la memoria, la libertad, las desilusiones y los cambios radicales de toda una época".

El BAL se inaugurará esta noche con 'Moscas', una coproducción entre México y España de Fernando Eimbcke.

La competición principal de esta edición, la de largometrajes de ficción, contará con filmes del actor y realizador mexicano Diego Luna ('Ceniza en la boca') y de Jonás Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón ('Campeón gabacho'), junto a otra cinta mexicana, 'Morro' de Rodrigo García Sáiz.

La selección incluye también la costarricense 'Bye bye, paraíso', de Kim Elizondo Navarro; la argentina 'La caminera' (Federico Pozzi); las ecuatorianas 'Hiedra', de Ana Cristina Barragán, y 'Nunkui', de Verenice Benítez; así como la colombiana 'Cinco años, cuatro meses', de Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio.

Completan la lista la brasileña 'Coraçao de lona', de Tuca Siqueira, y la chilena 'Hangar rojo', de Juan Pablo Sallato.

El ganador del certamen se anunciará en la clausura del festival, el 2 de octubre, fecha en la que se proyectará como broche final el documental 'El partido', de Juan Cabral y Santiago Franco, sobre el mítico partido de la copa del mundo de fútbol de 1986 que enfrentó a Argentina y a Inglaterra y que dejó, entre otros momentos icónicos, el gol de 'la mano de Dios'.

Además de Padura, Carrasco y figuras de buena parte de los filmes seleccionados, también estarán en Biarritz, como invitados especiales de esta 35 edición, el filósofo y militante revolucionario francés Régis Debray y el realizador Costa-Gavras, para hablar de la figura de Ernesto 'Che' Guevara, y la cineasta chilena Carmen Castillo.

En la categoría de documentales competirán una decena de títulos llegados de Uruguay, Colombia, Brasil, México, Ecuador, Chile, República Dominicana y Argentina.

Fuera de competición en la ciudad costera francesa se podrán ver algunos de los títulos latinoamericanos que más atención han despertado en los circuitos internacionales, como 'El deshielo', de la chilena Manuela Martelli, o 'Siempre soy tu animal materno', de la costarricense Valentina Maurel y premiada en el último Festival de Cannes.

Igualmente, este año habrá focos especiales sobre las cinematografías de Uruguay y de Cuba, con una veintena de proyecciones y la presencia de figuras como la escritora de origen uruguayo y nacionalizada española Carmen Posadas.

El año pasado ganó el principal premio del festival la película 'La hija cóndor', del boliviano Álvaro Olmos Torrico.

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