Serie para Instagram "1 de esos días" estrena trailer

La serie propone entretenimiento y una nueva manera de consumir ficción en redes sociales.

1 de esos días fue creada, coescrita y producida remotamente por Sabrina “Sal” Barca, creadora de contenidos y directora creativa argentina que reside en Nueva York, quien tuvo la idea de proyectar Instagram como una plataforma de streaming adaptada al lenguaje propio de dicha red social, tras notar la falta y necesidad de ficción en la misma. Como parte del concepto, los breves episodios pueden verse individualmente, pero en su conjunto completan la historia central.

La serie fue dirigida, coescrita y editada por Andy Gorostiaga, actor, editor y productor de Buenos Aires Argentina, y la protagoniza Ailín Salas, reconocida por su carrera en cine y series sudamericanas, como XXY (2007), En Terapia (2012), y Lulu (2014), por la que fue nominada a mejor actriz en los Premios Condor, en Argentina. La acompaña un elenco de jóvenes talentos, incluyendo a Mariana Genesio Peña, una actriz trans en auge quien en 2019 protagonizó una novela en el prime time de la televisión argentina.

La historia gira en torno a Mumi, una joven porteña que es invitada a una fiesta por su interés amoroso. Lo que aparenta ser un día normal, pronto se convertirá en una seguidilla de aventuras que la protagonista deberá sortear para llegar a destino y que la llevará a aprender más sobre sí misma.

Acerca de Sabrina Barca

Sabrina “Sal” Barca es una multidisciplinaria creativa argentina que reside en Nueva York, con una década de experiencia profesional en publicidad, cine y comunicación, y que posee una Maestría en Gestión de Medios de la universidad neoyorkina The New School.

Como directora creativa, se desempeñó en agencias publicitarias creando estrategias digitales para marcas y clientes de diversas industrias.

En el cine, participó en el equipo de producción de cine independiente Assholes, que ganó el primer premio Adam Yauch Hörnblowér en SXSW. Además, trabajó en la productora Big Indie Pictures, que produjo Manchester by the Sea, nominada a los premios Oscar como mejor película, y múltiples filmes con Amazon Studios como Beautiful Boy, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot y Last Flag Flying, entre otras.

1 de esos días es su primera producción independiente.

Acerca de Andy Gorostiaga

Andy Gorostiaga es un actor, director y productor queer oriundo de Berazategui, Pcia. de Buenos Aires. Como actor, protagonizó Broder, la primera serie latinoamericana sobre hip-hop. La serie fue seleccionada para la Compétition Séries Courtes de Canneseries 2020, y ganó en el Festival Internacional de la Series Cortas en el Buenos Aires Series 2020. Gorostiaga también participó en una variada cantidad de producciones televisivas, como "El Marginal 2" (Underground / Netflix ) y “Estocolmo, identidad perdida” (Story

Lab & Kapow), entre otras. También apareció en la película "Río" dirigida por Santiago Canel, participante de la Competencia Internacional FICIC en 2019. "1 de Esos Días" es su debut como director.