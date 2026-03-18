Gloria y Emilio Estefan, junto a otros artistas, buscan un nuevo himno para Miami

Gloria Estefan (izquierda), ganadora del premio al Mejor Álbum Latino Tropical por “Raíces”, posa en la sala de prensa junto a Emilio Estefan (derecha) durante la 68ª edición de los Premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Artistas como Gloria y Emilio Estefan, o el cantautor Jon Secada, participan en una iniciativa que busca un nuevo himno para la ciudad de Miami, donde habrá un concurso abierto a todos los géneros musicales, incluyendo pop, latina y hip-hop.

Las organizaciones Elevate Miami y Guitars Over Guns anunciaron este miércoles en un comunicado la iniciativa Elevated Tracks 305, una convocatoria para que creadores de cualquier parte del mundo que tengan "una conexión significativa con Miami" compongan un himno original y contemporáneo para la urbe del sur de Florida.

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El proyecto tiene el respaldo de líderes de la industria musical con raíces en Miami, como Emilio y Gloria Estefan, y el cantante Jon Secada, así como los compositores y productores Rico Love, Rudy Pérez, y Danny Flores, quienes han ganado el premio Grammy o el Latin Grammy.

Concurso

El jurado para elegir al himno incluye a Julio Bagué, vicepresidente de la División Latina de la Costa Este y Puerto Rico de peermusic; Chad Bernstein, fundador y director ejecutivo de Guitars Over Guns, y profesores galardonados de la Frost Music School de la Universidad de Miami, que colabora en el proyecto.

El concurso premiará en dos categorías distintas por edad a tres adultos y tres jóvenes, y el primer lugar de cada grupo recibirá 10.000 dólares, el segundo 2.500 y el tercero 1.000, además de presentaciones en vivo y difusión en plataformas digitales a nivel nacional.

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"Elevated Tracks 305 es más que un concurso. Es una invitación a los creadores para que ayuden a definir cómo esta ciudad se presenta al mundo para la próxima generación”, expresó Joe Deitch, fundador de Elevate Prize Foundation, Elevate Cities y Elevate Miami.

Los organizadores indicaron que el nuevo himno debe "capturar el ritmo, la complejidad, la resiliencia y la influencia cultural de la ciudad".

Los ganadores finales, que se anunciarán a "principios de mayo" se determinarán mediante un modelo de votación compuesto por un 50 % del jurado y un 50 % del público.

Las inscripciones están abiertas ahora y cierran el 30 de marzo.

FUENTE: EFE