Shakira anuncia cinco nuevas fechas de su gira en Estados Unidos

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá.

BOGOTÁ.- La artista colombiana Shakira anunció este martes la ampliación de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con cinco nuevas fechas en Estados Unidos tras la alta demanda registrada en su recorrido internacional, que ya es el más taquillero de la historia para un artista en español.

Las nuevas citas se suman en ciudades donde ya había conciertos programados: San José (20 de junio), Atlanta (28 de junio), Miami (2 de julio), Boston (11 de julio) y Brooklyn (21 de julio), con segundas fechas que buscan responder al rápido agotamiento de entradas en la primera tanda y que suman un total de 18 conciertos en ese país.

MÚSICA Caetano Veloso y María Betania son los artistas invitados al show de Shakira en Río

El anuncio llega tras un fin de semana histórico para la cantante, que reunió a unos 2,5 millones de personas en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro (Brasil).

La propia Shakira calificó el espectáculo como "inolvidable y escalofriante" y lo definió como un mensaje de Latinoamérica al mundo sobre "lo simple que es ser feliz".

Gira histórica

Desde su inicio en febrero de 2025, el tour ha batido récords de recaudación y asistencia a nivel global, consolidando a Shakira como una de las artistas más influyentes del panorama internacional.

La gira continuará recorriendo distintos países durante 2026 y tendrá el final de gira con nueve conciertos en Madrid los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre en un formato de residencia que introduce un nuevo modelo de conciertos de larga duración en España.

FUENTE: EFE