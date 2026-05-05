Trump anuncia pausa temporal del operativo militar para escoltar buques en Ormuz a petición de Pakistán

El remolcador Basim, con bandera iraní, navega cerca de un barco anclado en el Estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que suspende, a petición de Pakistán , el operativo militar 'Proyecto Libertad', que consiste en asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, para determinar si es posible alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, sin rendir más detalles al respecto.

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"Teniendo en cuenta el enorme éxito militar" y los "grandes avances logrados hacia un acuerdo completo y definitivo con los líderes iraníes, el "'Proyecto Libertad' se pausará por un corto período de tiempo para ver si el acuerdo puede o no ser finalizado y firmado", escribió el martes Trump en su red social Truth Social.

Bloqueo naval se mantiene

Precisó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes —que entró en vigor el 13 de abril— se mantenía, y que esta pausa se había decidido tras "la solicitud de Pakistán y otros países".

El republicano indicó que la suspensión de este operativo concreto tiene como objetivo determinar si el acuerdo "puede concretarse y firmarse".

Las fuerzas estadounidenses del Comando Central lograron asegurar el paso de barcos a través del estrecho.

Además, se han registrado repetidos ataques en la región que han involucrado pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a Irán.

Según fuentes militares, citadas por medios locales, los barcos estadounidenses se vieron obligados a ejecutar maniobras defensivas para garantizar la navegación durante la operación para escoltar buques mercantes.

Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero "ha terminado" y se ha abierto una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

"La operación 'Furia Épica' terminó. Tal como el presidente informó al Congreso, hemos concluido esa etapa", declaró Rubio en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Ejército de EEUU preparado

Más temprano el martes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró que la fase ofensiva contra Teherán había concluido.

"La operación -Epic Fury- ha terminado, tal como el presidente informó al Congreso. Hemos concluido esa fase", afirmó Marco Rubio durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, al utilizar el nombre en clave que Estados Unidos le dio a sus operaciones contra Irán.

Pero el ejército estadounidense afirmó estar preparado para reanudar sus operaciones de combate en caso de una respuesta iraní a las escoltas en Ormuz.

"Ningún adversario debería confundir nuestra contención actual con una falta de determinación", dijo el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine.

"Respuesta contundente" -

Por su parte, el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, viajará a China el miércoles, donde se reunirá con su homólogo chino para discutir, entre otros temas, la guerra en Medio Oriente.

Esta visita se produce antes de la de Trump a Pekín, prevista para el 14 y 15 de mayo, donde se reunirá con su par Xi Jinping.

El lunes, Irán lanzó misiles y drones contra buques militares estadounidenses, según el mando estadounidense para la región (Centcom).

También fue señalado de haber disparado contra Emiratos Árabes Unidos, en el primer ataque contra un país del Golfo desde la tregua, acusación que un alto responsable militar iraní desmintió el martes por la noche.

"Las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán no han llevado a cabo ninguna operación de misiles ni de drones contra Emiratos Árabes Unidos en los últimos días", afirmó el portavoz del cuartel general del mando de las fuerzas armadas, Khatam Al Anbiya, citado por la televisión estatal.

Previamente, Emiratos Árabes informó haber activado de nuevo sus defensas aéreas para interceptar misiles y drones lanzados, según ellos, desde Irán.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, amenazaron con una "respuesta contundente" si cualquier barco se desvía de la ruta demarcada por la república islámica en Ormuz.

Estados Unidos no puede "dejar que Irán bloquee una vía de navegación internacional", insistió el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

En un comunicado, Rubio anunció el martes que Estados Unidos propondrá una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para "defender la libertad de navegación y asegurar el estrecho de Ormuz".

"Poner en peligro"

El principal negociador iraní, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó por su parte a Estados Unidos y a sus aliados de "poner en peligro" el transporte marítimo.

El Centcom aseguró, pese a los desmentidos iraníes, que dos buques mercantes con pabellón estadounidense cruzaron el lunes el estrecho de Ormuz escoltados por militares.

El gigante danés del transporte Maersk anunció que uno de sus barcos pudo atravesar el estrecho el lunes "acompañado de medios militares estadounidenses", atrapado en el Golfo desde el inicio de la guerra.

FUENTE: Con información de de EFE y AFP