miércoles 6  de  mayo 2026
Investigación

Tiroteo deja dos muertos y tres heridos en estacionamiento de un supermercado en Texas

Dos de las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar del tiroteo y los otros tres heridos fueron llevados al hospital y se encuentran en condición estable

Un agente de investigación identifica evidencia en la escena del crimen.&nbsp;

Un agente de investigación identifica evidencia en la escena del crimen. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEXAS — Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este martes en el estacionamiento de un supermercado coreano entre personas que mantenían relaciones comerciales, en una comunidad cercana a Dallas (Texas).

El supuesto autor de los disparos, Seung Han Ho, de 69 años, huyó del lugar del incidente y fue localizado y detenido a pocas cuadras en la zona de 'Koreatown' de la ciudad de Carrollton.

Lee además
El presidente de España Pedro Sánchez
DIFERENDO

¿Es acertado que Pedro Sánchez ponga a España en contra de EEUU?
El enviado de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff; el secretario de Estado, Marco Rubio; el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz; el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al-Saud; el asesor de seguridad nacional, Mosaad bin Mohammad al-Aiban; el asesor de política exterior del presidente ruso, Yuri Ushakov; y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asisten a una reunión en el Palacio Diriyah de Riad el 18 de febrero de 2025. 
Diplomacia

Rubio y Lavrov debaten la situación internacional y las relaciones entre Rusia y EEUU

Dos de las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar del tiroteo y los otros tres heridos fueron llevados al hospital y se encuentran en condición estable, según dijo la policía a NBC.

El tiroteo ocurrió en el estacionamiento de un popular supermercado coreano con franquicias en todo Estados Unidos.

Investigan causas del crimen

La Policía de Carrollton continúa investigando el móvil del tiroteo, pero ha señalado que las víctimas y el agresor se conocían entre sí y mantenían una relación comercial.

Aunque se acordonó la escena del crimen, las autoridades informaron que no existe ninguna amenaza inminente para la ciudadanía en general.

La policía descartó que fuera un crimen de odio.

Las víctimas aún no han sido identificadas públicamente, aunque la policía confirmó que todas eran adultas.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

¿Se mantiene la recompensa por Diosdado Cabello? Rubio afirma que "la política de EEUU no ha cambiado"

De California a Washington: la ruta y las horas clave de Cole Tomas Allen antes del tiroteo

"Es una escena de un crimen": así se vivió el tiroteo de la cena de Trump desde dentro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS reactiva ciertos trámites migratorios, pero mantiene controles para 39 países

Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz.
RECONFIGURACIÓN

Nuevo mapa electoral de DeSantis blinda a Salazar y Giménez en Miami-Dade

Un grupo de personas espera para abordar un vuelo en el aeropuerto José Martí, de La Habana, frente al logo de Cubana de Aviación.
NUEVAS LEYES

Cuba elimina el límite de 24 meses en el exterior y redefine su política migratoria

 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
CONFLICTO

EEUU advierte a Irán que cualquier ataque contra navíos comerciales provocará una respuesta "devastadora"

Una lancha ambulancia visitó al cruceros este martes 5 de mayo que está fondeado frente al puerto de Cabo Verde. (AFP)
CRISIS EN ALTA MAR

Casos sospechosos de hantavirus en crucero serán evacuados a Países Bajos desde Cabo Verde

Te puede interesar

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.
Negociaciones

Trump anuncia pausa temporal del operativo militar para escoltar buques en Ormuz a petición de Pakistán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.
ACCIONES LEGALES

Nuevo mapa congresional de Florida enfrenta dos demandas judiciales en menos de 24 horas

Steve Hilton, el candidato republicano favorito en las encuestas y respaldado por el presidente Donald J. Trump para disputar el cargo de gobernador de California.
POLíTICA EN EEUU

¿California gobernada por un republicano?... puede ocurrir en noviembre

Noslan Ruiz-Bernal, fotrografías de las dos detenciones.
COOPERACIÓN

Autoridades de Broward entregan a ICE a inmigrante con antecedentes por robo armado

Un grupo de personas espera para abordar un vuelo en el aeropuerto José Martí, de La Habana, frente al logo de Cubana de Aviación.
NUEVAS LEYES

Cuba elimina el límite de 24 meses en el exterior y redefine su política migratoria