miércoles 29  de  abril 2026
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Shakira aborda transformación personal en carta abierta a diario brasileño

La colombiana señaló que sus canciones, el último disco Las mujeres ya no lloran y la gira homónima, no son una venganza ni una manera de victimizarse

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Shakira se prepara para el histórico concierto gratuito que ofrecerá en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, el 2 de mayo. Y mientras corre el conteo regresivo para la gran noche, la artista ha reflexionado sobre los caminos que tuvo que recorrer para llegar a ser la mujer que es hoy y los hitos que ha conquistado.

Pese a contar con una gran fama desde sus inicios, la barranquillera exploró —en una carta abierta publicada en el diario brasileño O Globo— cómo una dolorosa experiencia años atrás la transformó, sumiéndola en el caos, pero al mismo tiempo empujándola a levantarse y conquistar nuevos horizontes.

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"Hay una pregunta que me persigue desde el día en que recibí la invitación, y he tenido que recorrer muchos kilómetros y muchos pensamientos antes de poder responderla. Por qué yo. Por qué Copacabana. Por qué Río de Janeiro. Por qué ahora", inició.

"Para contestarla tengo que volver atrás, a un día en que todo lo que había construido se vino abajo al mismo tiempo. No fue un proceso largo, no hubo señales graduales: fue una sola mañana en la que me desperté siendo una mujer diferente, con una vida diferente. Al día siguiente, tuve que levantarme, preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, contestar el teléfono y seguir con mi carrera. La vida no da tregua a las mujeres cuando de pronto se encuentran solas, con todos sobre sus hombros", manifestó.

Reinvención

En este sentido, la colombiana señaló que sus canciones, el último disco Las mujeres ya no lloran y la gira homónima, no son una venganza ni una manera de victimizarse. Todo lo contrario, es la forma en la que halló su transformación personal y profesional.

"Tuve que reinventarme por completo, como madre, proveedora, artista, mujer. De este aprendizaje nació esta gira Las Mujeres Ya No Lloran. No es un grito de venganza ni una declaración de victimización. Es exactamente lo contrario: la constatación de que llorar ya no es suficiente. Hay hijos que mantener, cuentas que pagar, vida que construir. Y que es posible hacer todo esto con dignidad".

Shakira concluyó dedicando su presentación en Copacabana a todas las mujeres latinas que, al igual que ella, son cabeza del hogar.

"Descubrí que en este país (Brasil) más de 40 millones de hogares están encabezados por mujeres que sostienen a sus familias con todas sus fuerzas. Cuando vi este número, me quedé sin palabras durante mucho tiempo. Pensé: vaya, yo soy una de ellas. Espero que este espectáculo pueda ser, aunque solo sea por una noche, el espejo en el que estas mujeres se reconozcan, porque son ellas las que llevan hoy, en sus cuerpos y en su vida cotidiana, el ADN más puro de la mujer latina contemporánea".

"Durante décadas, se las retrató como abnegadas, silenciosas y sumisas. Esa imagen está desfasada. La mujer latina de hoy ha decidido seguir adelante. Apoya al hogar, toma decisiones, lidera proyectos y cría a sus hijos sola si es necesario".

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