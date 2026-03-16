lunes 16  de  marzo 2026
MÚSICA

Shakira anuncia cierre de gira en estadio con su nombre en España

Shakira no ofrece un concierto completo en España desde su gira de 2018 El Dorado World Tour, en la que cantó en Barcelona, A Coruña, Bilbao y Madrid

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Jamie McCarthy

MADRID.- Shakira ha confirmado que su actual gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran pasará por España y ha añadido que lo hará "construyendo un estadio". "Va a ser algo de otro mundo", declaró ante "una producción que no se ha visto antes en España".

Así aparece en el pequeño aperitivo que el organismo público de radiodifusión RTVE publicó este lunes de la entrevista que le hizo Henar Álvarez para el programa Al cielo con ella en su inminente salto de la cadena La 2 a La 1, de la que de momento se desconoce el día exacto de emisión.

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En el fragmento difundido en redes, la colombiana sí confirmó que su paso por España en concierto se ha reservado para el final de la gira, que actuará "más de dos días" y que, con tal motivo, se construirá un estadio llamado Estadio Shakira.

Shakira atendió a este espacio de entrevistas en español en México, donde acaba de batir el récord de asistencia a un concierto en la célebre plaza del Zócalo, con más de 400.000 personas congregadas en un evento gratuito con el que cerró su paso por América.

Regreso a España

Son escasas las entrevistas que concede, pero ya a finales de 2024 confirmó a GQ sus deseos de actuar en España en lo que representaría su vuelta al país tras su divorcio del exfutbolista Gerard Piqué y sus problemas con Hacienda.

"España para mi es un pais que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón. Mi publico español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchisimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi publico español. Será especial e inolvidable", dijo entonces.

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Al margen de algunas actuaciones en galas de premios y otros eventos, Shakira no ofrece un concierto completo en España desde su gira de 2018 El Dorado World Tour, en la que cantó en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Coliseo de A Coruña, el Bizkaia Arena de Barakaldo (Bilbao) y el antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.

FUENTE: EFE

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