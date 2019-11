Shakira estrena la "especial" película sobre su última gira este miércoles

BARCELONA.- La cantante colombiana Shakira estrena este miércoles el largometraje 'Shakira en concierto: El Dorado World Tour', una producción especial para ella: "Es la primera vez que me voy de gira siendo madre, intentando compaginarlo, me he sentido como una malabarista intentando que no se me caigan las manzanas", ha dicho en una entrevista de Europa Press.