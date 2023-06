Shakira y Manuel Turizo se unen en "Copa vacía"

“Siempre estás ocupado con tanto negocio (…) Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo/ Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo”, dice Shakira; mientras Manuel Turizo señala: “Como si no sintieras nada, ahora me miras tan diferente / Y yo nadando en contra e’ la corriente/ Me tienes en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente”.

Los artistas unen sus voces en el coro para reflexionar que son conscientes de que no les corresponden, pero desean poder llegar a más. “Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué/ Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía”.

El 19 de junio, los colombianos anunciaron su colaboración, la cual mantuvo a los seguidores de ambos en expectativas. Asimismo, Shakira había publicado en su cuenta de Instagram algunos detalles sobre la promoción de la pieza como fotos oficiales de la grabación del video.

Shakira había publicado en su Instagram una fotografía de ella de espaldas en unas rocas y vestida como sirena, citando un fragmento de la canción Part of Your World de la película de Disney The Little Mermaid (La Sirenita). "You want thingamabobs? I got twenty… (¿Quieres cosillas? Tengo veinte…)", escribió.

También dejó ver que el videoclip, que estuvo codirigido por Shakira y Jaume de Laiguana, prometía toda una experiencia cinematográfica, pues el 20 el 20 de junio publicó el flyer oficial. "Hicimos una película ‍@manuelturizo", sostuvo.

En el clip, Shakira es una sinera con cabello rosada que ha sido abandonada, pero Turizo llega a su rescate.

