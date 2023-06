Shakira encabeza Los 50 más Bellos de People en Español

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por People en Espanol (@peopleenespanol)

En la exclusiva que ofreció a People en Español, La más Bella de 2023 reveló detalles de cómo hizo frente a las experiencias personales que vivió el año pasado, entre su separación con Gerard Piqué y el estado de salud de su padre, William Mebarak Chadid.

"(Mi papá) fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente", contó Shakira. "Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba... me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. (El) hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado".

"Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia"

William Mebarak Chadid le ha demostrado a la intérprete de grandes éxitos como Te felicito y Monotonía que es una de las personas con más resiliencia, al punto de que la cantante lo considera su héroe.

"Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y un personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado un COVID-19, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo", develó Shakira.

"Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir, pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir", añadió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Los eternos, las amazonas y los duros

Como People en Español lo indicó Los 50 más Bellos están distribuidos en tres categorías: los eternos, las amazonas y los duros.

Con respecto a la primera categoría, Maite Perroni encabeza la lista.

"El amor de madre ha hecho que a Maite Perroni no le importen los desvelos y los cambios de pañales en estos días. "Ha llegado nuestra más grande bendición, Lía", dice orgullosa la mexicana, quien se convirtió en mayo en mamá de una bebé, fruto de su matrimonio con el productor Andrés Tovar. "(Lo primero que sentí al sentirla) fue amor incondicional". El mismo que Perroni, de 40 años, da a borbotones por sus compañeros de RBD, con quienes iniciará una gira mundial en agosto. "¡No sé cómo la voy a organizar!", confiesa. "Por ahora estoy en este proceso de adaptación como mamá, (estaré) dedicada a Lía y a partir de agosto (pienso) dividirme para también compartir con mis compañeros que tanta ilusión nos hace". Eso sí, no solo su bebé y sus compañeros ocupan un lugar especial en el corazón de la cantante. "People en Español es familia y amor incondicional", dice. "Siempre es un privilegio ser parte de sus páginas"", reseñó la revista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por People en Espanol (@peopleenespanol)

Mientras que Karol G se ubica como la amazona mas bella de 2023.

"El corazón de Karol G palpita al compás del anhelo que desde niña la ha impulsado a seguir contra viento y marea su vocación por la música. Desde su infancia en su natal Medellín, Colombia, hasta su explosión en la escena reguetonera tras firmar con Universal Music en 2016, la cantautora de 32 años ha hecho de la honestidad y sus sentimientos, además de su sex appeal, un sello de identidad. Con más de 49 millones de seguidores en Spotify, una colección de galardones y un flamante contrato con la disquera Interscope Records, la fórmula ha funcionado. "La gente sabe que vengo de una ruptura (con el cantante Anuel AA) mala", dijo Carolina Giraldo Navarro, el nombre verdadero de la artista, a CBS al hablar de su álbum Mañana será bonito, el primero de una cantante en español en ingresar al Billboard 200. "El resultado es que muchas de mis canciones en mi álbum vinieron de eso". Y es que La Bichota también factura. Tras participar en la banda sonora del filme Barbie, ahora debutará como actriz en la serie Griselda (Netflix) al lado de Sofía Vergara", publicó la revista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KAROL G (@karolg)

Por último, Bad Bunny es el hombre más duro para People en Español.

"Bad Bunny vive en una eterna primavera. La superestrella puertorriqueño de 29 años encabezó la pasada edición del festival de Coachella luego de proclamarse por tercer año consecutivo como el artista más escuchado del planeta en Spotify, romper récords con la gira de su álbum Un verano sin ti, el tour más exitoso de un artista latino hasta la fecha, y protagonizar la primera portada en español de la revista TIME. Ahora abre una nueva fase profesional y personal con el sencillo Un x100to junto al Grupo Frontera, su nuevo hogar en Los Ángeles, la producción de la adaptación de la novela gay They Both Died At The End para Netflix y su romance con la supermodelo Kendall Jenner. "Solo estoy disfrutando mi vida ahora", dijo a People Benito Antonio Martínez Ocasio, el nombre verdadero de El Conejo Malo. "¿Qué sigue ahora?, no lo sé (solo) estoy viviendo y respirando"", detalló People en Español.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por People en Espanol (@peopleenespanol)

FUENTE: REDACCIÓN