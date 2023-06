Shakira habla sobre el amor y la relación con su padre

Shakira rememora que entonces sintió como todos los problemas llegaban a su vida en un mismo instante, una situación que la hizo sentir aún más vulnerable. "Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", señaló.

Sobre el amor y las relaciones, Shakira tiene clara una cosa: su padre ha sido ese amor que le ha correspondido en todo momento. Por ello, la barranquillera movió cielo y tierra para procurar que contara con los mejores especialistas y se recuperara lo más pronto posible, y aunque ha tomado su tiempo, asevera que actualmente se encuentra estable.

"Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado un Covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre (Nidia Ripoll) a su lado día y noche acompañándolo".

No obstante, aunque considera que sus padres son el mayor reflejo del sueño que no pudo cumplir: una familia unida, espera que sí sean un modelo a seguir para sus hijos, Milan y Sasha. "Ojalá signifiquen un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir".

