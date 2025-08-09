Shakira dedica "Antología" a Chris Martin durante concierto en Los Ángeles

La cantante colombiana Shakira actúa en el escenario durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Latin Grammy en el Centro de Conferencias y Exposiciones (Fibes) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.

MIAMI.- Shakira no olvida a quienes le tendieron la mano cuando su vida cambió de la noche a la mañana. Y durante estos años, la artista colombiana se ha encargado de expresar tanto en entrevistas como en la tarima su gratitud por el apoyo que recibió.

Y Chris Martin, vocalista de Coldplay, fue uno de esos amigos que le dio palabras de aliento cuando más lo necesitó.

Recientemente, la barranquillera tuvo un cariñoso gesto con el músico británico. Fue durante un concierto en Los Ángeles que ofreció por su gira Las mujeres ya no lloran, que Shakira le dedicó una de sus canciones más famosas a sus fanáticos, pero también al intérprete de Fix you.

“La canción que sigue va para todos ustedes que han estado al pendiente de mí cuando no estaba en mi mejor momento... Chris, tú eres uno de ellos y lo sabes. Muchas gracias por tratar de arreglarme”, dijo Shakira en el SoFi Stadium, previo a interpretar Antología.

Momentos más tarde, Shakira también hizo una peculiar declaración: “Mi color favorito esta noche es el amarillo”, haciendo referencia al tema de Coldplay, Yellow.

Trascendió que los gestos de Shakira se debían a que Martin se encontraba entre el público. “No hay nada como cuando un colega a quien respetas y admiras viene a ver tu show”, expresó.

"Hips don’t… into Yellow"

No es la primera vez que los artistas coinciden en un concierto. En días pasados, Shakira asistió con sus hijos al espectáculo que Coldplay ofreció en el Hard Rock Stadium en Miami.

Minutos antes de que Chris entonara Yellow, dijo al público: “Hips Don’t Lie”.

Posteriormente, Shakira compartió en historias de Instagram que se encontraba en el show y escribió: “Hips don’t… into Yellow”.

“Nunca pensé que iba a escuchar esto. Gracias Coldplay por mencionarme; es una de mis canciones favoritas de ustedes. Gracias por invitarnos y por compartir tu talento, humanidad y bondad, y por enviar un mensaje de tolerancia y amor al mundo. ¡Todos lo necesitamos!”, manifestó.

En el feed, la colombiana también compartió una foto en la que se ve a sus hijos junto a la banda.

“¡Gracias por invitarnos a ser parte de un momento tan especial y gracias también por sus amables palabras".