"Sirat" lideran las nominaciones a los Premios Goya del cine español

La cinta fue una de las más comentadas de la temporada y la escogida por la Academia española para representarle en los premios Óscar

Imágenes de las estatuas y la exposición fotográfica conmemorativa de los Premios Goya en las calles de Granada, el 8 de enero de 2025 en Granada, (Andalucía, España).

Europa Press/Álex Cámara

MADRID.- La película Los domingos, que narra el despertar de una vocación religiosa en una adolescente y el conflicto que genera en su entorno, y la road movie en el desierto Sirat encabezan las nominaciones para los Premios Goya del cine español, que se entregarán a finales de febrero.

La reflexión sobre la llamada religiosa que propone la directora Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de la Concha de Oro en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, lidera la lista con 13 nominaciones, entre ellas a Mejor película, Mejor dirección o Mejor guión original, según anunció este martes la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Bizarrap y Daddy Yankee. video
Bizarrap y Daddy Yankee conquistan la radio de Estados Unidos y Puerto Rico
El actor estadounidense Michael B. Jordan asiste a la 83.ª edición anual de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. 
Michael B. Jordan expone cómo reaccionó su madre a broma de Nikki Glaser

Con 11 nominaciones, le sigue de cerca Sirat, el relato de Óliver Laxe sobre un padre que busca a su hija desaparecida en el desierto marroquí con el mundo de la música tecno de fondo.

Reconocida con un premio del jurado ex aequo en el último Festival de Cannes, la cinta fue una de las más comentadas de la temporada y la escogida por la Academia española para representarle en los premios Óscar.

Preseleccionada entre los 15 títulos que integran la lista corta para optar a una posible candidatura a Mejor película internacional —cuyas nominadas definitivas se conocerán el 22 de enero—, la cinta estaba nominada a dos Globos de Oro este domingo.

Además de Los Domingos y Sirat, en la gala del cine español que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona también competirán por coronarse como Mejor película La cena, de Manuel Gómez Pereira, Maspalomas, dirigida por Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, y Sorda, de Eva Libertad.

En la carrera para alzarse como la mejor cinta iberoamericana del año estarán, de su lado, la argentina Belén, la chilena La misteriosa mirada del Flamenco, la costarricense La piel del agua, la brasileña Manas y la colombiana Un poeta.

Las candidatas a mejor película europea son la británica Cónclave, la danesa La chica de la aguja, la portuguesa On falling, la francesa Un simple accidente y la noruega Valor sentimental.

Además, la 40ª edición de los Premios Goya entregará su galardón honorífico al polifacético director, guionista o productor español Gonzalo Suárez.

FUENTE: AFP

