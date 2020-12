Soderbergh habla de su "película del bote", futuro del cine

Steven Soderbergh no es un tipo asiduo a los cruceros. Pero pese a su competencia como cineasta, o quizás debido a ella, le gusta ponerse el mar, con nuevos problemas que navegar. Rodó gran parte de la película “Let Them All Talk” trasladándose sobre la cubierta en una silla de ruedas con una cámara en el regazo.

La película fue escrita por la aclamada autora de cuentos cortos Deborah Eisenberg, quien debuta como guionista a los 75 años, y es protagonizada por Meryl Streep como una escritora que viaja a recibir un premio y lleva consigo a dos amigas (Dianne Wiest, Candice Bergen) y un sobrino (Lucas Hedges). En un escenario ahora asociado con brotes del virus al principio de la pandemia, Steven Soderbergh dice que el filme, que se estrena el viernes en HBO Max, es “de los tiempos de antes”.

Es algo de lo que Steven Soderbergh, como realizador de “Contagion” (“Contagio”), también conoce. En una entrevista telefónica, el director habló de su profética cinta de 2011, de liderar el regreso de Hollywood a la producción y del futuro de la industria del cine pospandemia. Las respuestas fueron editadas para mayor claridad y brevedad.

¿Siente que estuvo más preparado para la pandemia por haber considerado el tema detalladamente en “Contagion”?

Steven Soderbergh: Ciertamente todas las personas con las que hablé que trabajaron con nosotros en la película “Contagion” dijeron desde muy temprano que esto era algo muy, muy serio, que era algo -para usar un término técnico- nudoso. “Prepárense para resguardarse” es lo que oía a principios de enero. Nada de esto resultó una sorpresa, pero hay aspectos de cómo se ha desarrollado que (el guionista) Scott Burns y yo jamás hubiéramos anticipado.

¿Qué es lo que más le sorprendió?

Steven Soderbergh: Claramente somos, la historia lo dice, una especie profundamente irracional. Nunca tuvimos un ejemplo tan duro como el COVID.

En cuanto a “Let Them All Talk”, ¿era parte del atractivo imponerse un tiempo de filmación tan rígido? Tenían que terminar antes de atracar.

Steven Soderbergh: Sí, me gustó el hecho de que esto ocurra nos guste o no. (El barco) avanza a cierto ritmo y se toma cierta cantidad de tiempo, y nosotros tenemos determinado tiempo para ejecutar. Los primeros días fueron duros; nos retrasamos. Finalmente le agarramos el ritmo el tercero o cuarto día. Pero como viajábamos de Estados Unidos al Reino Unido, perdíamos una hora al día. Era un escenario de pesadilla en cuanto a producción: cada día era más corto.

En su opinión, ¿qué le dio a la película el barco como escenario?

Steven Soderbergh: Veía a mi alrededor y a donde miraba pensaba: este es un estudio de 750 millones de dólares. A donde apuntara la cámara, se notaba la escala. Cuando le entregué los últimos elementos a Warner, me senté a verla una vez más. Simplemente la veía y me decía: Todavía no puedo creer que pensamos que podríamos hacer eso, que debíamos rodar una película en un trasatlántico. Negaba con la cabeza. Quién pensaría: Sí, deberíamos hacer esto. Pero eso fue lo que lo hizo tan divertido.

Lideró el cuerpo especial del Sindicato de Directores para los protocolos de COVID-19 en el estudio, y acababa de volver de filmar “No Sudden Move” en Detroit. ¿Cómo le fue?

Steven Soderbergh: Esto no me detuvo. Pudimos salir a trabajar seguros. En resumidas cuentas -no me importa lo que digan los demás- si estás filmando en un estudio, no hay ninguna versión que incluya distanciamiento físico. Es imposible. Es un hormiguero. Eso significa, para la gente que está metida en ese hormiguero, que hay que hacerse pruebas (de COVID) tres veces por semana y tener los resultados en 24 horas. Si puedes hacer eso, puedes obstruir una pandemia antes de que llegue a cualquier lado. Creamos una especie de burbuja. Tomamos un hotel y la parte más densa del hormiguero se quedó ahí. Es una producción dentro de una producción.

Últimamente, parece que la industria del cine está cambiando ante nuestros ojos.

Steven Soderbergh: Sí, está cambiando, y debe hacerlo. Lo que pasa con los exhibidores en este momento es catastrófico. Lo único que podemos esperar es que, cuando empecemos a recuperar cierta semblanza de normalidad, haya una estrategia más fluida en cuanto a las ventanas (de exhibición) y el día y fecha. Eso es lo que yo espero.

¿Cómo cree que luzca Hollywood dentro de dos o tres años? ¿Radicalmente diferente?

Steven Soderbergh: Al final del día, lo más importante e irreducible es que necesitas gente talentosa que haga películas buenas. Ese es el negocio. Uno puede hablar de las fuerzas económicas y del trayecto de las tendencias y todo eso, pero la constante es que se necesita gente talentosa que haga cosas buenas. Yo estoy más enfocado en una versión del negocio en la que la prioridad es identificar al talento y darle apoyo y libertad a ese talento.

Esta es la primera de dos películas que hace para HBO Max de WarnerMedia. ¿Qué opina de los planes de streaming de la compañía para 2021?

Steven Soderbergh: Alguien en Warner vio sin emoción lo que está sucediendo y se negó a hacer suposiciones optimistas sobre lo que significaría una vacuna y el efecto que tendría en la asistencia a los cines en 2021. Lo que la gente debe entender es que la economía de la exhibición cinematográfica a gran escala por el lado de los estudios es tal que si no está al 100% de su capacidad potencial, realmente no vale la pena. Es un negocio arriesgado en el mejor de los casos. Si baja apenas un 20% eso crea pánico. No puedes arriesgar 200 millones de dólares bajo esa suposición. Tienes que saberlo.

¿Cree que el tipo de películas que se hagan cambiará si la industria pasa de manera permanente al streaming?

Steven Soderbergh: Las superproducciones no desaparecerán. Cualquiera que piense que los estudios de algún modo han perdido la fe en que la gente volverá a los cines, no. Cuando haces una película que explota en la taquilla, eso es algo demasiado lucrativo como para abandonarlo del todo. A ellos les encantaría tener películas en los cines ahora. Simplemente están tratando de descifrar qué hacer con estos bienes que tienen en el estante, añejándose. Hay un aspecto “zeitgeist” en cualquier película que recaude 1.000 millones de dólares, y tiene fecha de vencimiento.