miércoles 20  de  mayo 2026
EN LAS REDES

Creadora de contenido apuesta por formar influencers culinarios en Miami

La venezolana Linda Lares, quien revoluciona el mundo foodie, enseñará el negocio detrás de las redes sociales en un seminario intensivo este sábado 23 de mayo

La influencer Linda Lares.&nbsp;

La influencer Linda Lares. 

Cortesía/ Linda Lares
La creadora de contenido Linda Lares.&nbsp;

La creadora de contenido Linda Lares. 

Cortesía/ Linda Lares
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI.- En una era donde la decisión de “qué comer” ya no nace en las páginas de una guía gastronómica, sino en un reel o video viral de Instagram, la creadora de contenido gastronómico Linda Lares asegura haber encontrado la fórmula que hoy puede transformar por completo el destino de un restaurante: combinar historias humanas, autenticidad, y contenido capaz de conectar emocionalmente con millones de personas. Y ahora, la popular foodie venezolana quiere compartir ese secreto con una nueva generación de influencers culinarios en Miami.

La creadora de contenido, que comenzó grabando videos desde cero en 2023 apenas llegó a Miami, hoy asegura vivir completamente de sus redes sociales y haberse convertido en una figura capaz de generar filas de clientes con una sola publicación. “A mí no me pagan por ir a comer. A mí me pagan por llenar restaurantes”, dijo Linda Lares a DIARIO LAS AMÉRICAS, quien este sábado 23 de mayo ofrecerá en Panorama Tower, un seminario dirigido a futuros foodies, influencers y creadores digitales que buscan monetizar contenido gastronómico de forma profesional.

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“Muchos creen que esto es solo comer gratis y grabar bonito, pero detrás hay estrategia, edición, producción, storytelling y muchísima constancia”, explicó Lares, quien asegura que uno de los mayores errores de quienes entran al mundo foodie es copiar tendencias sin desarrollar una identidad propia. “La gente conecta cuando tú eres auténtico. Cuando entendí eso, fue que mi comunidad empezó a crecer de verdad”.

El boom foodie

Linda Lares comenzó su carrera como inmigrante trabajando en distintos oficios lejos de las cámaras. Psicóloga de profesión, emigró primero a Colombia y luego a Miami con apenas dos maletas y el sueño de reinventarse. “Vendí celulares, ropa, viajes… hice de todo. Pero nunca dejé de creer que podía construir algo mío”, recordó.

La influencer relata que al principio nadie veía sus videos y que incluso pagaba parqueo, comida y propinas de su bolsillo mientras grababa contenido junto a su esposo. Sin embargo, todo cambió cuando pequeños restaurantes comenzaron a llamarla emocionados tras viralizarse algunos de sus reels. “Me decían llorando: ‘Linda, gracias, me cambiaste la vida. Pasé de no tener mesas a tener filas’. Ahí entendí que esto ya no era un hobby”.

Lejos de enfocarse únicamente en lugares virales, Linda Lares confiesa que una de sus mayores pasiones es descubrir negocios escondidos y contar las historias detrás de quienes cocinan. “Lo viral no siempre es bueno. A mí me encanta encontrar ese lugar vacío donde alguien está cocinando con el alma y ayudarlo a crecer”, explicó.

Sobre el seminario

El seminario Foodie Content Lab o laboratorio de contenido foodie, que se impartirá este fin de semana, promete enseñar desde cómo crear una comunidad real hasta cómo contactar marcas y restaurantes, producir contenido efectivo y lograr que un video genere resultados tangibles. “No importa si tienes 2 mil seguidores o 200 mil. Hoy lo importante es conectar”, sostuvo.

Y para Linda, Miami representa el escenario perfecto para crecer dentro de la cultura foodie gracias a la mezcla de inmigrantes y cocinas internacionales que conviven en la ciudad. “Aquí puedes comer comida cubana, venezolana, japonesa, hondureña, italiana… de todo. Miami se convirtió en una capital gastronómica porque reúne al mundo entero en una misma ciudad”, afirmó.

Aunque reconoce que la industria puede ser mentalmente agotadora y altamente competitiva, insiste en que todavía hay espacio para nuevas voces. “Hay espacio para todos. Pero tienes que aprender a hacerlo bien y con propósito”, finalizó.

Foodie Content Lab (Laboratorio de contenido Foodie) se llevará a cabo el sábado 23 de mayo en Panorama Tower, ubicado en la 1100 Brickell Bay Drive Miami, FL 33131, de 2:30 p.m., a 6 p.m.

Para más información, visite el perfil en Instagram @lindalares.

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