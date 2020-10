"Soul" de Pixar se estrenará directo en Disney+ en Navidad

Los retrasos sucesivos de potenciales taquillazos de la industria cinematográfica solo han agudizado las nefastas condiciones de los cines. A principios de esta semana, Cinemark dijo que volvería a cerrar las salas de sus cines Regal, la segunda cadena más grande del país, en Estados Unidos y el Reino Unido.

El jueves, la Asociación Nacional de Propietarios de Cines, el grupo comercial de exhibidores, indicó que su campaña #SaveYourCinema (#SalvaTuCine) ha inundado al Congreso con más de 300.000 cartas. Realizadores que incluyen a Steven Spielberg, James Cameron y la directora de “Wonder Woman”, Patty Jenkins, se han unido a la campaña para presionar al Congreso a dar alivio financiero a los dueños de los cines. Sin ayuda, dijo la organización, 69% de los cines pequeños y medianos cerrarán o irán a la quiebra.

“La cruda realidad es que muchos cines no podrán abrir de nuevo si no reciben ayuda del gobierno”, declaró Esther Baruh, directora de relaciones gubernamentales de la asociación. “Esto no podría ser más urgente”.

“Soul”, de Pixar, estará disponible para los suscriptores de Disney+ sin cargo adicional. Disney llevó el mes pasado “Mulan” (“Mulán”) a su servicio de streaming de más de 60 millones de suscriptores, pero cobró 30 dólares por acceso temprano.

Disney ha sido fuertemente golpeado por la pandemia. Recientemente anunció que despediría a 28.000 trabajadores, la mayoría del Disneyland Resort en Anaheim, California, y Walt Disney World en Orlando, Florida. El miércoles, el activista e inversionista Daniel Loeb, fundador del fondo de cobertura Third Point, exhortó a la compañía a duplicar su presupuesto para contenido de streaming en una carta al director ejecutivo de Disney, Bob Chapek.

Las expectativas eran altas para “Soul”, dirigida por Pete Docter, el director creativo de Pixar y realizador de “Up” (“Up, una aventura de altura”) e “Inside Out” (“Intensa-mente”). La cinta, sobre un profesor (Jamie Foxx) con sueños de convertirse en jazzista, iba a debutar originalmente en mayo en el Festival de Cine de Cannes. Su estreno en los cines estaba programado para el 20 de noviembre.

“El mundo puede ser un lugar agotador y frustrante, pero también está lleno de alegrías inesperadas, incluso en cosas que parecen mundanas”, dijo Docter en un comunicado. “‘Soul’ investiga qué es realmente importante en nuestras vidas, una pregunta que todos nos hacemos por estos días. Espero que le traiga algo de humor y diversión a la gente en momentos en que seguro podemos aprovecharlo”.