Spike Lee apoya la suspensión del Festival de Cannes

"Las cosas que amamos deben quedar en segundo plano: películas, televisión, deportes, la NBA, el béisbol. Se han pospuesto muchas cosas y estoy de acuerdo con esta decisión", argumentó.

Si el festival finalmente se celebra en otra fecha, Lee aseguró que estará disponible para asumir su papel como presidente del jurado. "No olvidemos que este es el festival de cine más grande del mundo, el escenario de cine más grande del mundo y seré el primer presidente negro del jurado", recordó.

"Mira, no puedo fingir que sé lo que va a pasar mañana. Todo el mundo tiene que rezar, ponerse de rodillas, rezar, salir de esto, encontrar una vacuna, volver a ponernos en pie, física, emocional y económicamente en todo el mundo. Esto no es una broma. No es una película. La gente está muriendo", lamentó.

El director también aprovechó para denunciar la vulnerable situación en la que quedan muchas familias a raíz del brote de Covid-19. "La gente está siendo despedida. La gente no sabe de dónde vendrá su próximo cheque, cómo van a cuidar a sus hijos. Cuando cierren los colegios, ¿quién cuidará a sus hijos? Esta mierda es una locura", añadió.

El artista, abiertamente contrario a Donald Trump, también quiso lanzar un mensaje al presidente. "Desearía que dejara de llamarlo 'el virus chino'. Está poniendo en peligro a los asiáticoamericanos", pidió.