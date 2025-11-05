miércoles 5  de  noviembre 2025
PLATAFORMAS

Spotify enfrenta demanda por presunto fraude en cifras de reproducciones

Spotify es el único acusado nombrado en la demanda, que se centra en la supuesta falta de disposición de la compañía para combatir el fraude

El logo de la plataforma Spotify en un dispositivo.

El logo de la plataforma Spotify en un dispositivo.

AFP/Tobias Schwarz

LOS ÁNGELES.- Una nueva demanda contra el líder de streaming de música y podcast Spotify alega que la plataforma hace la vista gorda sobre vastas redes de bots que inflan el número de reproducciones para beneficiar a artistas como Drake a expensas de músicos menos conocidos.

La acción legal, radicada ante una corte federal el domingo, reclama que el rapero canadiense obtiene millones de dólares de dichas reproducciones falsas, mientras Spotify obtiene un valor comercial significativo por un número de usuarios mayor a los que realmente tiene.

Lee además
El rey emérito Juan Carlos I llega a Sanxenxo (Pontevedra), a 17 de abril de 2024.
REALEZA

"Reconciliación", las memorias con las que Juan Carlos I busca acercarse a España
El escritor Gonzalo Celorio.
LETRAS

Gonzalo Celorio asegura que Premio Cervantes 2025 es un guiño de España a México

"Este streaming fraudulento a gran escala causa un daño financiero masivo a artistas legítimos, compositores, productores y otros titulares de derechos", reza la demanda interpuesta por el rapero RBX, primo de Snoop Dogg.

Spotify utiliza un modelo de prorrateo para pagar a los artistas desde un fondo central de ingresos derivados de suscripciones y publicidad. Por tanto, las cifras infladas de reproducciones de artistas de alto perfil disminuirían la proporción de dinero disponible para otros artistas.

"Los análisis de datos muestran que miles de millones de reproducciones fraudulentas han sido generadas en relación con canciones de 'el artista más reproducido de todos los tiempos'... profesionalmente conocido como Drake", según la demanda.

Rechazo

Spotify es el único acusado nombrado en la demanda, que se centra en la supuesta falta de disposición de la compañía para combatir el fraude.

La demanda colectiva, en la que Drake no está nombrado como acusado y que no alega ninguna mala conducta de su parte, se presenta "en nombre del Demandante y de un tipo similar de artistas de grabaciones musicales, compositores, intérpretes y otros titulares de derechos".

Un portavoz de la empresa dijo a la AFP que no podían comentar sobre litigios pendientes, pero negó que Spotify se beneficiara del supuesto fraude.

"Invertimos fuertemente en sistemas de última generación en constante mejora para proteger los pagos a los artistas con fuertes medidas como la eliminación de reproducciones falsas, la retención de regalías y la imposición de sanciones," dijo el portavoz.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Muestra de Frank Rebajes repasa la trayectoria durante etapa en Nueva York

Marc Anthony confirma primera residencia en Las Vegas para 2026

Shakira recibe el Billboard Global Touring Icon Award

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

Higgins y González se disputarán la alcaldía de Miami en una segunda vuelta electoral

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
ANÁLISIS

"Encuesta confirma el colapso del régimen de Maduro" afirma experto

Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
Elecciones

El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York

Te puede interesar

Sede del Ayuntamiento de Miami.
CAMBIOS PROFUNDOS

Electorado de Miami se rebela en las urnas y aprueba un paquete de reformas históricas

Por DANIEL CASTROPÉ
Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio. 
SALUD INFANTIL

DeSantis anuncia $30 millones para hospitales pediátricos de Florida en lucha contra el cáncer

Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

La foto muestra humo y llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.
TRAGEDIA

Al menos tres muertos y 11 heridos en accidente de avión de carga de UPS en EEUU

Ataque de EEUU a una narcolancha del ELN.  
NARCOTRÁFICO

EEUU ejecuta otro ataque "cinético" contra embarcación "narcoterrorista" en el Pacífico; dos muertos